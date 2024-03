Λάρισα

Μητροπολίτης Λαρίσης: Ως πότε θα μας εμπαίζουν κάποιοι...

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης, Ιερώνυμος στο κήρυγμα του επιτέθηκε σε βουλευτή που παρευρέθηκε σε Ιερό Ναό της Λάρισας για την Κυριακή της Ορθοδοξίας κρατώντας μια εικόνα.

Πρωτοφανή επίθεση και μάλιστα από άμβωνος εξαπέλυσε χθες Κυριακή της Ορθοδοξίας ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμος κατά του βουλευτή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας κ. Χρήστου Κέλλα, με αφορμή την απόφαση του τελευταίου να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Όπως κατέγραψε το tirnavospress.gr, ο κ. Ιερώνυμος στο κήρυγμα του στον πανηγυρικό Εσπερινό στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στη Ροδιά, μίλησε ξανά για τη ψήφιση του νομοσχεδίου αυτή την φορά “δείχνοντας” τον βουλευτή που παρευρέθηκε σήμερα σε Ιερό Ναό της Λάρισας για την Κυριακή της Ορθοδοξίας κρατώντας μια εικόνα.

Η φωτογραφία του κ. Κέλλα που προκάλεσε την πρωτοφανή “έκρηξη” του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης: «Προσωπικά είχα την απορία αύριο στην γιορτή του Ευαγγελισμού, κάποιοι που ψήφισαν αυτό το νόμο με τι μούτρα θα εμφανιστούν στην εκκλησία και πως θα ασπαστούν την Ιερά εικόνα. Εγώ δεν υπήρχε περίπτωση να αντιδράσω. Αλλά αυτό το πρόσωπο που θα ασπάζονταν στην εικόνα θα το σέβονταν πραγματικά και πως θα εμφανίζονταν μπροστά στην Ιερή αυτή Εικόνα που σημαίνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ψήφισαν.

Σήμερα με έκπληξη είδα έναν από αυτούς που ψήφισαν το νομοσχέδιο, βουλευτή, έναν ο οποίος σε κατ’ ιδίαν συνάντηση μας είχε διαβεβαιώσει ότι θα απέχει, δεν θα ψήφιζε εναντίον αλλά δεν θα ψήφιζε και υπέρ, τελικά δεν έκανε αυτό που μας είπε και ψήφισε υπέρ, δικαίωμα του αυτός θα κριθεί. Τον είδαμε σήμερα να στέκεται σήμερα Κυριακή της Ορθοδοξίας μέσα σε ναό στην Λάρισα και μάλιστα με τρόπο που κρατούν οι χιλιαστές το περιοδικό τους να κρατά μια εικόνα του Ευαγγελισμού. Για να αποδείξει ότι δεν έχει συναίσθηση αυτού που κάνει. Για να αποδείξει ότι έχει παχυλή άγνοια.

Την εικόνα του Ευαγγελισμού, που δεν συμβολίζει απλά την πνευματική ελευθερία αλλά και τον σεβασμό του θεού στον τρόπο συλλήψεως του ανθρώπου, τον σεβασμό του Θεού σε όλη αυτή τη διαδικασία να μου την κρατάει μέσα στο ναό για να δείξει πόσο καλός χριστιανός είναι… Ως πότε θα μας εμπαίζουν κάποιοι…. »

