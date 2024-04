Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ληστεία με την απειλή μαχαιριού σε κομμωτήριο

Ο δράστης "μπούκαρε" στο κομμωτήριο, προκαλώντας πανικό

Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/4) σε κομμωτήριο στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ένα άτομο «μπούκαρε» σε κομμωτήριο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και κρατώντας αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι απείλησε αρχικά τους υπαλλήλους και στη συνέχεια άρπαξε από την ταμειακή μηχανή 120 ευρώ και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Άμεσα στο σημείο κλήθηκε η ΕΛ.ΑΣ, ώστε να ξεκινήσουν αναζητήσεις για τον εντοπισμό του δράστη.

