Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο εν διαστάσει ζευγάρι αστυνομικών

Η 37χρονη αστυνομικός μήνυσε τον πρώην σύζυγο της για απειλές και επίμονη παρακολούθηση, με τον 48χρονο να απαντά με μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Στα ακροατήρια των ποινικών δικαστηρίων κατέληξε εν διαστάσει ζευγάρι αστυνομικών, στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από εκατέρωθεν καταγγελίες που έγιναν και οδήγησαν στη σύλληψή τους με την αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για τον 48χρονο άνδρα, που κατηγορείται ότι παρακολουθούσε την 37χρονη πρώην σύζυγό του, ασκήθηκε δίωξη για απειλή κατ’ εξακολούθηση με επίμονη παρακολούθηση και με την επιδίωξη διαρκούς επαφής με τη χρήση τηλεπικοινωνιακού μέσου και με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό περιβάλλον. Παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάσισε να διατηρήσει την κράτησή του μέχρι αύριο που είναι προγραμματισμένο να δικαστεί (η υπόθεση αναβλήθηκε σήμερα).

Με τη σειρά του, ο 48χρονος κατήγγειλε την 37χρονη για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος της παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης.

