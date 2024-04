Ηράκλειο

Κρήτη: Επιτέθηκε στους γονείς του και τους ανάγκασε να κοιμηθούν σε εκκλησία

Ο δράστης πήγε στο σπίτι των γονιών του, τους απείλησε με μαχαίρι και τους προκάλεσε σωματικές βλάβες.

Ένα απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκε σε χωριό του Ηρακλείου Κρήτης με πρωταγωνιστή έναν 47χρονο, που επιτέθηκε στους γονείς του, αναγκάζοντας τους να περάσουν το βράδυ τους μέσα σε εκκλησία.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, ο 47χρονος, όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης πήγε στο σπίτι των γονιών του, τους απείλησε με μαχαίρι και τους προκάλεσε σωματικές βλάβες.

Οι γονείς, αναγκάστηκαν να φύγουν από το σπίτι, βρίσκοντας καταφύγιο σε μία κοντινή εκκλησία όπου πέρασαν το βράδυ τους.

Την επόμενη ημέρα η αδερφή του δράστη ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία εντόπισε τον 47χρονο και τον συνέλαβε.

