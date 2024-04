Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: 15χρονη χτυπούσε την αδερφή της μέχρι να λιποθυμήσει

Εκτός από την σωματική βία, η 15χρονη απείλησε την αδερφή της, προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία.

Σοκάρει το γεγονός πως σε καθημερινή σχεδόν βάση στην Αιτωλοακαρνανία γίνονται συλλήψεις και σχηματίζονται δικογραφίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Οι αστυνομικές αρχές δημοσιεύουν τις υποθέσεις ενώ έκαναν γνωστό πως χθες υπήρξαν έξι συλλήψεις και συνολικά εννέα δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία στη Δυτική Ελλάδα.

Μια από αυτές αφορά περιστατικό στο Αγρίνιο όπου χθες το βράδυ συνελήφθη μια 15χρονη που κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Ειδικότερα, φέρεται να άσκησε βία στην 17χρονη αδερφή της, χτυπώντας την με τα χέρια (γροθιές) και τα πόδια στο σώμα, ενώ η 17χρονη από τα χτυπήματα, έχασε τις αισθήσεις της. Επιπλέον, η συλληφθείσα απείλησε την αδερφή της, προκαλώντας της τρόμο και ανησυχία.

Οι ανήλικες παρελήφθησαν από την μητέρα τους μετά το σχηματισμό δικογραφίας.

Πηγή: agrinionews.gr

