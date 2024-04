Κυκλάδες

Σίφνος: Η “μάχη” πλοίου για να δέσει στο λιμάνι (βίντεο)

Δεν μπορούσε να δέσει το πλοίο στο λιμάνι της Σίφνου. Η «μάχη» με τα κύματα και τον καιρό.

Μια ώρα πάλευε ο καπετάν Μανώλης Τρασάνης και το πλήρωμα του «ΑΝΕΜΟΣ» για να δέσουν στο λιμάνι της Σίφνου, το βράδυ της Τρίτης, αφού την ώρα που το πλοίο έφτασε στο λιμάνι οι ριπές του ανέμου σύμφωνα με το μετεωρολογικό σταθμό του λιμανιού ήταν 106.2 Km/h δηλαδή 11 μποφόρ.

Το πλοίο έκανε τρεις προσπάθειες για να καταφέρει να δέσει στο λιμάνι και να αποβιβάσει επιβάτες και οχήματα με ασφάλεια σε συνεργασία πληρώματος, καβοδετών και λιμενικών.

Οι ναυτικοί και οι καβοδέτες έκαναν για μια ακόμη φορά το καθήκον τους σε ένα δύσκολο λιμάνι.

Δείτε το βίντεο με πλάνα και από τις τρεις προσπάθειες και την αποβίβαση του κόσμου:

Πηγή: kaipoutheos.gr

