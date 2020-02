Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ για κορονοϊό: αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή για όλο τον πλανήτη

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι παρότι το 99% των κρουσμάτων έχουν εκδηλωθεί στην Κίνα, απειλείται όλος ο πλανήτης.

Η επιδημία του νέου κορονοϊού αποτελεί "πολύ σοβαρή απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο", προειδοποίησε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σήμερα, κάνοντας παράλληλα έκκληση στις χώρες να μοιράζονται τα δείγματα του ιού που διαθέτουν και να επιταχύνουν τις έρευνές τους για φάρμακα ή εμβόλια.

"Με το 99% των κρουσμάτων στην Κίνα, αυτή η επιδημία παραμένει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη χώρα αυτή, όμως αποτελεί και πολύ σοβαρή απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο", δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγέσιους στην εναρκτήρια ομιλία του σε συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν περισσότεροι από 400 ερευνητές και εθνικοί οργανισμοί, κάποιοι από τους οποίους μέσω βιντεοσύνδεσης από την ηπειρωτική Κίνα και την Ταϊβάν.

Στόχος του διήμερου συνεδρίου είναι να επιταχυνθεί η έρευνα για την παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων και διαγνωστικών μεθόδων για τον εντοπισμό του νέου κοροναϊού, εν μέσω των εντεινόμενων ανησυχιών για τον τρόπο μετάδοσής του.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 42.708 επιβεβαιωμένα κρούσματα στην Κίνα και 1.017 θάνατοι, σύμφωνα με τον Τέντρος.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν για την προέλευση του ιού, ο οποίος εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε αγορά της πόλης Ουχάν στην Κίνα που πουλούσε άγρια ζώα και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

"Ελπίζουμε ότι ένα από τα αποτελέσματα του συνεδρίου αυτού θα είναι ένας οδικός χάρτης για την έρευνα, με τον οποίο θα συμμορφωθούν οι επιστήμονες και οι δωρητές", επεσήμανε ο Τέντρος.

"Το βασικότερο είναι αλληλεγγύη, αλληλεγγύη, αλληλεγγύη. Αυτό ισχύει κυρίως στο μοίρασμα δειγμάτων και ακολουθιών", υπογράμμισε. "Για να νικήσουμε αυτή την επιδημία χρειάζεται να μοιραζόμαστε με τρόπο ανοικτό και δίκαιο τις πληροφορίες", πρόσθεσε.