Δυνατός σεισμός στην Κάρπαθο

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Κρήτη. Που ειναι το επίκεντρο της δόνησης.

Δυνατός σεισμός σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Κάρπαθο.

Η δόνηση, με επίκεντρο σε θαλάσσια περιοχή έγινε αισθητή και σε περιοχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο σεισμός, που καταγράφηκε απο τους σεισμογράφους στις 18:02, ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται στα 12,6 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο σε θαλάσσια περιοχή, σε απόσταση 39 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης της Καρπάθου.