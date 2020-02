Αθλητικά

Σήκωσε την κούπα η ΑΕΚ

Η «βασίλισσα» επικράτησε του Προμηθέα στον τελικό του Κυπέλλου και έκατσε στον θρόνο της.

Σε έναν τελικό που τον πρώτο λόγο είχαν οι άμυνες, η ΑΕΚ κατάφερε να «σηκώσει» τον πρώτο τίτλο της χρονιάς!

Η Ένωση επικράτησε με 61-57 του... πρωτάρη Προμηθέα Πατρών, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, που φιλοξενήθηκε στο κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου, πανηγυρίζοντας το πέμπτο τρόπαιο της ιστορίας της στο θεσμό (1981, 2000, 2001, 2018, 2020).

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου «άντεξε» στο χαμηλό τέμπο, βρήκε λύσεις μέσω της εξαιρετικής αμυντικής λειτουργίας και έκανε σωστά όλες τις «μικρές» δουλειές στο παρκέ, γεγονός που τελικά της έφερε μία σπουδαία νίκη και ακόμα ένα τρόπαιο τα τελευταία χρόνια.

Το ματς δεν διεκδικεί σε καμία περίπτωση... δάφνες ποιότητας, αφού το άγχος ήταν εμφανές και στις δύο πλευρές του παρκέ. Οι παίκτες του Προμηθέα ξεκίνησαν καλύτερα στο ματς, όμως στη συνέχεια «εγκλωβίστηκαν», ενώ αντίθετα, η ΑΕΚ ανέβηκε μετά το κακό της ξεκίνημα, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Οι «κιτρινόμαυροι» ανέλαβαν τα ηνία του αγώνα στο 15ο λεπτό και τα μικρά ξεσπάσματα των Πατρινών δεν ήταν αρκετά για να αλλάξουν τις ισορροπίες στα «Δύο Αοράκια».

Βέβαια, στο τέλος το ματς εξελίχθηκε σε συνθήκες... πραγματικού θρίλερ, όμως ο εξαιρετικός Κέντρικ Ρέι (16 πόντοι) ευστόχησε σε όλα τα κρίσιμα, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη νίκη της ομάδας του. Μεγάλο ματς και από τον Νίκο Ζήση (11 πόντοι, 5 ασίστ, 3 ριμπάουντ), σημαντικές βοήθειες έδωσε και ο Γιόνας Ματσιούλις (9 πόντοι, 6 ριμπάουντ). Δεν ήταν αρκετές οι προσπάθειες των Λεωνίδα Κασελάκη (15 πόντοι, 4 ριμπάουντ) και Λουκά Μαυροκεφαλίδη (11 πόντοι, 11 ριμπάουντ) για τους Πατρινούς, που περιορίστηκαν στην... χαρά της συμμετοχής στον τελικό ως φιναλίστ.

Τα δεκάλεπτα: 13-12, 26-29, 38-43, 57-61

Η χρυσή βίβλος των νικητών στο Κύπελλο Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών έχει ως εξής:

1976 Ολυμπιακός

1977 Ολυμπιακός

1978 Ολυμπιακός

1979 Παναθηναϊκός

1980 Ολυμπιακός

1981 ΑΕΚ

1982 Παναθηναϊκός

1983 Παναθηναϊκός

1984 ΠΑΟΚ

1985 Αρης

1986 Παναθηναϊκός

1987 Άρης

1988 Άρης

1989 Άρης

1990 Άρης

1991 Πανιώνιος

1992 Άρης

1993 Παναθηναϊκός

1994 Ολυμπιακός

1995 ΠΑΟΚ

1996 Παναθηναϊκός

1997 Ολυμπιακός

1998 Άρης

1999 ΠΑΟΚ

2000 ΑΕΚ

2001 ΑΕΚ

2002 Ολυμπιακός

2003 Παναθηναϊκός

2004 Άρης

2005 Παναθηναϊκός

2006 Παναθηναϊκός

2007 Παναθηναϊκός

2008 Παναθηναϊκός

2009 Παναθηναϊκός

2010 Ολυμπιακός

2011 Ολυμπιακός

2012 Παναθηναϊκός

2013 Παναθηναϊκός

2014 Παναθηναϊκός

2015 Παναθηναϊκός

2016 Παναθηναϊκός

2017 Παναθηναϊκός

2018 ΑΕΚ

2019 Παναθηναϊκός

2020 ΑΕΚ

OΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πολυνίκης του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός με 19 τίτλους στο θεσμό.

Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 9, ενώ 3ος είναι ο Αρης με 8.

TITΛΟΙ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 19

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 9

ΑΡΗΣ: 8

ΑΕΚ: 5

ΠΑΟΚ: 3

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ: 1