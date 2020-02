Αθλητικά

Βόλεϊ: Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το Λιγκ Καπ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μετά από έναν συναρπαστικό δεύτερο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό, που κρίθηκε στα έξι σετ.

Ο πρώτος εγχώριος τίτλος στο ανδρικό βόλεϊ κρίθηκε απόψε και είχε νικητή στον Παναθηναϊκό, που κατάκτησε για πρώτη φορά στην Ιστορία του το Λιγκ Καπ “Νίκος Σαμαράς”.

Το κλειστό του Αγίου Θωμά, στο Μαρούσι, φιλοξένησε τον δεύτερο τελικό της διοργάνωσης, που εξελίχθηκε σε… αποθέωση του βόλεϊ.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου, που είχε επιβληθεί 3-2 στου Ρέντη, με ανατροπή από το 0-2, προηγήθηκε 2-0 αλλά ο Ολυμπιακός ανέκαμψε, κατάκτησε τα επόμενα τρία σετ και οδήγησε το παιχνίδι στο “χρυσό” σετ, που τελικώς πήραν οι “πράσινοι” στις λεπτομέρειες.

Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στους τίτλους ύστερα από 10 χρόνια, καθώς η τελευταία επιτυχία του είχε καταγραφεί το 2010, όταν κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας.

Τα σετ: 25-17, 28-26, 16-25, 19-25, 10-15, 15-13