Ο κορονοϊός “σφυροκοπάει” τα ομόλογα του ευρωπαϊκού νότου

Η απόδοση του ιταλικού 10ετούς ομολόγου βρέθηκε πάνω από το 1%. Πιέσεις και για τα ελληνικά ομόλογα.

Οι πωλητές επικράτησαν στις αγορές ομολόγων της Νότιας Ευρώπης σήμερα, καθώς υπήρξε ανησυχία ότι η Ιταλία μπορεί να μην είναι η μόνη που θα αντιμετωπίσει την έξαρση του κορονοϊού. Η κατάσταση ήταν πιο ήρεμη στις αρχές της σημερινής διαπραγμάτευσης, αλλά σύντομα έδωσε τη θέση της σε νέες πωλήσεις, όχι μόνο των ιταλικών, αλλά και των ελληνικών, ισπανικών και πορτογαλικών ομολόγων.

Η απόδοση του ιταλικού 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε πάνω από 4 μονάδες βάσης στο 1,02%, που είναι το υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Είχε αυξηθεί κατά 6 μονάδες βάσης χθες, καθώς η Ιταλία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη έξαρση του ιού στην Ευρώπη.

Ένδειξη της αυξημένης αποστροφής από τον κίνδυνο είναι ότι οι επενδυτές κατέφυγαν στην ασφάλεια των γερμανικών κρατικών ομολόγων με το υψηλότερο αξιόχρεο, ωθώντας την απόδοση του 10ετούς γερμανικού τίτλου στο -0,51%, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Οκτωβρίου. Αυτό είχε ως συνέπεια να αυξηθεί η διαφορά (το spread) μεταξύ των αποδόσεων των ομολόγων χωρών της περιφέρειας σε σχέση με τις αντίστοιχες αποδόσεις των γερμανικών τίτλων.

Το spread των ιταλικών 10ετών ομολόγων αυξήθηκε στις 152 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο εδώ και έναν μήνα. Το spread των ισπανικών 10ετών τίτλων αυξήθηκε στις 73 μονάδες βάσης και των πορτογαλικών στις 69 μονάδες βάσης, στα υψηλότερα επίπεδα δύο και πλέον μηνών.

Πιέσεις για πωλήσεις υπήρξαν και για τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, με τις αποδόσεις των 10ετών τίτλων να αυξάνονται κατά περίπου 8 μονάδες βάσης στο 1,08%. Οι αποδόσεις τους είχαν υποχωρήσει για πρώτη φορά κάτω από το 1% πριν από δύο εβδομάδες.

Οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι μία γυναίκα βρέθηκε θετική για τον κοροναϊό στη Σικελία, το πρώτο κρούσμα νότια της Ρώμης. «Αυτό που είναι διαφορετικό σήμερα είναι ότι βλέπουμε περισσότερο πωλήσεις ομολόγων της περιφέρειας. Ο κορονοϊός δεν είναι ένα ιταλικό πρόβλημα, αλλά μπορεί να γίνει ένα παγκόσμιο πρόβλημα και αυτό είναι που υπολογίζει ο κόσμος», δήλωσε αναλυτής της Rabobank.