Στον Έβρο ο Μητσοτάκης με τους επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μαζί με τον Πρωθυπουργό και τον Σαρλ Μισέλ στον Έβρο και η φον ντερ Λάιεν Συνεχείς συσκέψεις Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Επαφές Δένδια με Ευρωπαίους ομολόγους του.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου, στον Έβρο. Στον Έβρο, όπως ενημερώνει το Μέγαρο Μαξίμου, θα βρίσκονται επίσης, μαζί με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα κάνουν περιοδεία στα σύνορα και στη συνέχεια σε χώρο που θα υποδειχθεί στα μέσα της ημέρας θα γίνει συνέντευξη τύπου με ερωτήσεις.

Οι ίδιες πληροφορίες ανάφεραν ότι «η κυβέρνηση επιμένει ότι η Τουρκία, όχι μόνο δεν συγκρατεί τα δίκτυα διακινητών, αλλά δρα ίδια ως διακινητής, απόδειξη το περιστατικό με το λιμενικό, όπου οι μετανάστες προφανώς κατόπιν εντολών πήδηξαν στη θάλασσα για να προκαλέσουν διάσωση και η Τουρκική ακτοφυλακή τους παρακολουθούσε χωρίς να παρεμβαίνει».

Παράλληλα κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι «νομική βάση για την απόφασή της κυβέρνησης να αναστείλει τις αιτήσεις ασύλου και όσοι μπαίνουν παράνομα στη Χώρα είτε στα νησιά είτε στον Έβρο να απελαύνονται αποτελεί η Συνθήκη της Γενεύης» και προσθέτουν ότι «όσοι θα συλλαμβάνονται αυτές τις ημέρες δεν θα παραμένουν στα νησιά , εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί κλειστός χώρος που ήδη υπάρχει στην ενδοχώρα κοντά στον Έβρο, ώστε να δοθεί και το σήμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτή η κατάσταση είναι έκτακτη και χρήζει της διπλωματικής τους αρωγής, ώστε οι επιστροφές να είναι άμεσες και δεν θα αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπιζόταν ως τώρα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός βρίσκεται από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου και στη διάρκεια της ημέρας θα έχει συναντήσεις με όλους τους υπουργούς που εμπλέκονται στην κρίση δηλαδή τους Υπουργούς Μετανάστευσης, Εξωτερικών, Άμυνας κλπ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση «με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα επικοινωνήσει την Τετάρτη με τους τομεάρχες Εξωτερικών των κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για να τους ενημερώσει για την κατάσταση στα σύνορα, τα μέτρα που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση και τις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «ο αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργος Κουμουτσάκος, θα επικοινωνήσει με τους Ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων που εκπροσωπούνται και στη Βουλή των Ελλήνων για τον ίδιο λόγο καθώς και για να ζητήσει τη στήριξή τους στην απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) για την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 78 παράγραφος 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να ληφθούν προσωρινά μέτρα υπέρ της Ελληνικής Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση επείγουσας κατάστασης».

Επαφές Δένδια με Ευρωπαίους ομολόγους του

Παράλληλα, με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε σήμερα το πρωί με τους ομολόγους του της Γερμανίας, της Πορτογαλίας, της Ολλανδίας, της Ιρλανδίας, της Τσεχίας και της Μάλτας, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος ενημέρωσης των κοινοτικών εταίρων για την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα από τον Νίκο Δένδια, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

Αύριο θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των Πρέσβεων της ΕΕ και των μελών του ΣΑΗΕ. Ήδη σήμερα ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τον Πρέσβη της Γαλλίας, σε συνέχεια και της χθεσινής επικοινωνίας που είχε με τον ομόλογό του Ζ.-Ι. ΛεΝτριάν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές και πρόσθεσαν ότι «αναμένεται επίσης εντός της εβδομάδας ο Υπουργός Εξωτερικών να ενημερώσει τους εκπροσώπους των κομμάτων για τις ευρύτερες προεκτάσεις του μεταναστευτικού σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο».

Παράλληλα, αναμένεται η έκτακτη σύγκληση του ΣΕΥ να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 6/3, στο Ζάγκρεμπ, ενώ αύριο, Τρίτη 3/3, θα επισκεφθεί την Αθήνα και θα έχει συνομιλίες με τον Νίκο Δένδια ο ΥΠΕΞ της Αυστρίας, έλεγαν οι ίδιες πηγές.

Εκτάκτως στη Μυτιλήνη ο Νότης Μηταράκης

Στην αίθουσα VIP του αεροδρομίου Μυτιλήνης θα βρεθεί ο Νότης Μηταράκης, με σκοπό σύσκεψη στην οποία έχουν κληθεί αυτοδιοικητικοί και άλλοι εμπλεκόμενοι στο μεταναστευτικό. Αμέσως μετά τη σύσκεψη στη Μυτιλήνη ο Ν. Μηταράκης θα μεταβεί στη Χίο.