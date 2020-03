Πολιτική

Παραμύθια από τον Ερντογάν: Οι Έλληνες σκότωσαν δύο πρόσφυγες

Κατηγορηματική διάψευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα...

Fake news, συνέχεια, δια στόματος Ερντογάν...

«Οι Έλληνες σκότωσαν 2 πρόσφυγες», υποστήριξε ο .Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην κοινή συνέντευξη με τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπορίσοφ

Ο Ερντογάν συνεχίζοντας στο ίδιο προκλητικό ύφος τόνισε: «Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι δυνατόν να κρατούνται με το ζόρι σε μία χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι με τη δική τους ελεύθερη βούληση θέλουν να φύγουν από τη χώρα μας. Αύριο ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού συμβουλίου θα επισκεφτεί τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ίσως δουν την απάνθρωπη συμπεριφορά απέναντι στους πρόσφυγες στα ελληνικά σύνορα. τους συμβουλεύω να δουν τι κάνουν οι αρμόδιοι της Ελληνικής ακτοφυλακής».

Άμεση ήταν η αντίδραση του Στέλιου Πέτσα.

«Οι ελληνικές συνοριακές δυνάμεις ουδέποτε πυροβόλησαν ενάντια σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε αντίθετο αποτελεί σκόπιμη παραπληροφόρηση: Fake News», έγραψε στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.