Οικονομία

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η στάση της Τουρκίας την οδήγησε στην απομόνωσή της

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Για διαρκή προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο έκανε λόγο Αμερικανός διπλωμάτης.

Στην εκτίμηση ότι η Τουρκία έχει οδηγηθεί στο περιθώριο της ενεργειακής εξίσωσης της Ανατολικής Μεσογείου με δική της υπαιτιότητα προχώρησε ο Τζόσουα Βολζ, ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για θέματα ενέργειας, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε στο Κογκρέσο υπό την αιγίδα της κοινοβουλευτικής ομάδας για θέματα ενέργειας και γεωπολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο και τη συνεργασία του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτο.

Σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στο «Φόρουμ για το Φυσικό Αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο» (East Med Gas Forum), ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διατύπωσε τη πάγια αμερικανική θέση που θέλει την Ουάσιγκτον να στηρίζει όλες τις περιφερειακές συνέργειες υπό την προϋπόθεση ότι προωθούν εκ της φύσεως τους τη συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς.

Στο σημείο, όμως, αυτό διευκρίνισε ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη «να ενεργούν με καλή πίστη και σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και το διεθνές δίκαιο». Λίγο νωρίτερα, είχε αναγνωρίσει ότι η Άγκυρα «δεν ενεργεί με καλή πίστη» και συνεπώς έχει αποκλειστεί από τις ενεργειακές πρωτοβουλίες της περιοχής λόγω της δική της στάσης.

«Δυστυχώς, λόγω των ενεργειών στις οποίες έχει προβεί, η Τουρκία δεν είναι ευπρόσδεκτη στα φόρουμ που έχουν δημιουργηθεί για να διευκολύνουν αυτού του είδους τις συνομιλίες στην περιοχή. Δεν ενεργεί με καλή πίστη. Κάνει πράγματα που είναι εκ φύσεως προκλητικά. Δεν διευκολύνει την αξιοποίηση των πόρων, αλλά προσπαθεί να σταματήσει την αξιοποίηση αυτών των πόρων», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρόλα όμως αυτά, ο Τζόσουα Βολζ έχει σχηματίσει την εικόνα ότι οι περιφερειακοί εταίροι της Ουάσιγκτον είναι έτοιμοι να καλωσορίσουν την Άγκυρα στον ενεργειακό διάλογο για τη περιοχή υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα αναθεωρήσει τη στάση της.

«Εάν αυτή η στάση επρόκειτο να αλλάξει, νομίζω από τις συζητήσεις που έχουμε με τους εταίρους μας στην περιοχή ότι (η Τουρκία) θα μπορούσε να γίνει ένα ευπρόσδεκτο μέρος σε αυτές τις συνομιλίες. Και ενθαρρύνουμε τους εταίρους μας και την Άγκυρα να κινηθούν κατά αυτό τον τρόπο. Να επανεξετάσουν την κατεύθυνση τους και να έρθουν στις συνομιλίες με ένα πνεύμα συνεργασίας. Μέχρι να συμβεί αυτό, δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει χώρος για αυτούς (Τουρκία) στη συζήτηση που προσπαθούν να υποστηρίξουν οι ΗΠΑ στην περιοχή», σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Τουρκολιβυκό Μνημόνιο

Αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επισήμανε ότι «η συμφωνία μεταξύ της Άγκυρας και της Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) δεν βοήθησε στο να προχωρήσουμε κατά έναν τρόπο που θα προωθεί τη συνεργασία στη περιοχή. Οι ΗΠΑ, ως πολιτική θέση, δεν τοποθετούνται πάνω σε θαλάσσιες συνοριακές διαφορές. Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε όλους στην περιοχή να ενεργούν με καλή πίστη και να συνεργάζονται με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τις αρχές του διεθνούς δικαίου».

Αμφιβολίες για τη στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό

«Για εμένα δεν είναι ξεκάθαρο εάν η Άγκυρα βοηθάει στη διευκόλυνση αυτών των συνομιλιών ή στην επιδείνωση της κατάστασης», ανέφερε ο Τζόσουα Βολζ σχετικά με τη στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό. Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι οι δύο κοινότητες έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν έναν διάλογο γύρω από ορισμένα κοινά θέματα, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των φυσικών πόρων του νησιού.

«Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις για το πως αυτοί οι πόροι μπορούν αναπτυχθούν και να μοιραστούν κατά έναν τρόπο που θα είναι επωφελής για όλα τα μέρη», ανέφερε χαρακτηριστικά.