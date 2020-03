Παράξενα

Ρεκόρ συμμετοχών στο φεστιβάλ τυριού (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η νέα κατηγορία στο διαγωνισμό και τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Το μεγαλύτερο φεστιβάλ τυριού, βουτύρου και γιαουρτιού ξεκίνησε στο Γιουσκόνσιν, με τις συμμετοχές να φτάνουν στο ρεκόρ των 3667, από 26 χώρες.

Οι 55 κριτές θα γευτούν, θα μυρίσουν και θα επιθεωρήσουν τις 132 διαφορετικές ποικιλίες γαλακτομικών προϊόντων, κατά τη διάρκεια του διεθνούς διαγωνισμού.

Ο φετινός διαγωνισμός διαθέτει μία επιπλέον κατηγορία, αυτήν για το γκούντα μακράς ωρίμανσης, που αφορά στα γκούντα που είναι από δέκα ετών και πάνω.

Στο διαγωνισμό, ωστόσο, δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν ένας κριτής και 30 άτομα από ιαπωνικό πανεπιστήμιο, λόγω των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για τον κορονοϊό.

Στο φεστιβάλ, πάντως, θα υπάρχουν επιπλέον σημεία για το πλύσιμο των χεριών και αντισηπτικά για τους κριτές, «σε αφθονία και από καλή πρόθεση», όπως είπε μία εκ των διοργανωτών, που εκτίμησε ότι ο κορονοϊός δεν αναμένεται να επηρεάσει το διαγωνισμό.