Αθλητικά

Το Περιστέρι πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΠΑΟΚ

Αποδοκιμασίες στην Πυλαία για τη νέα ήττα που υπέστη ο “Δικέφαλος του Βορρά”.

Με αντεπίθεση διαρκείας από το τέλος της τρίτης περιόδου ως τα μισά της τέταρτης, το Περιστέρι πέρασε αλώβητο από την Πυλαία, για την 20ή αγωνιστική της Basket League, απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Οι “κυανοκίτρινοι” επικράτησαν με 68-75, φτάνοντας στην 13η νίκη τους στο πρωτάθλημα. Τελευταίος, αντίθετα, μετά το «στραβοπάτημα» παρέμεινε ο “Δικέφαλος του Βορρά”, με τα στελέχη του να αποδοκιμάζονται, με τη λήξη της αναμέτρησης, από μερίδα φιλάθλων που βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το ματς.

Ο Στίβεν Γκρέι ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές (19 π., 3 ασίστ), ενώ καταλυτική αποτέλεσε η συνδρομή των Ουίλιαμ Χάτσερ (15 π.), Γιανίκ Μορέιρα (10 π., 10 ριμπάουντ). Ξεχώρισε από τον ΠΑΟΚ ο Σάνον Σόρτερ (20 π., 7 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 35-35, 51-52, 68-75

ΠΑΟΚ (Μέξας): Ρετ 6, Σχίζας 5, Μπράουν 12, Τσόχλας, Χατζηνικόλας, Μαργαρίτης 8, Μπεστ 11, Ουίλιαμς 4, Σόρτερ 20, Σαρικόπουλος 2.

Περιστέρι (Παπανικολόπουλος): Ξανθόπουλος, Σκορδίλης 3, Αγραβάνης, Σαλούστρος 5, Μορέιρα 10, Καράμπελας, Γόντικας, Βασιλόπουλος 7, Κέιν 12, Χάτσερ 15, Γκρέι 19, Κίνγκσλεϊ 4.