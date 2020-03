Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: τα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τον κορονοϊό

Τέσσερις πυλώνες δράσης ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, ως "αντίδοτο" στις επιπτώσεις του κορονοϊού στη χώρα μας.

Του Νίκου Ρογκάκου

Έκτακτο πακέτο μέτρων για τη στήριξη κλάδων και περιοχών που πλήττονται από τον κορονοϊό ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Τα μέτρα θα πάρουν τις επόμενες ώρες μορφή Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Όπως αναφέρθηκε το κυβερνητικό πλάνο κινείται σε τέσσερις πυλώνες, με σημαντικότερη απόφαση αυτή της αναστολής πληρωμών ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών για τέσσερις μήνες στις πληττόμενες περιοχές. Η κυβέρνηση, μάλιστα, αναμένεται να προσθέσει κι άλλα μέτρα μετά το Eurogroup της 16ης Μαρτίου, ενώ αφήνει ανοικτό μέσα στο μήνα κι ανάλογα το τι θα συμβεί στην πραγματική οικονομία, αλλά και στις ενδοκοινοτικές ισορροπίες να επανέλθει.

Πάντως σε σχέση με την κάλυψη από τον προϋπολογισμό των μισθών επιχειρήσεων όπου οι εργαζόμενοι αδυνατούν να έχουν φυσική παρουσία δεν υπάρχει απόφαση. "Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ούτε στη Γερμανία τώρα στο πακέτο των μέτρων" ανέφερε κυβερνητικός παράγων που τόνισε ότι ακόμη και στη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης υπάρχουν διχογνωμίες.

Σημειώνεται ότι η προσπάθεια εστιάζεται ιδιαίτερα από χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία να ενεργοποιηθούν ειδικές μνείες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για εξαίρεση δαπανών από τον υπολογισμό των δημοσιονομικών στόχων για πλεονάσματα. Εκεί η Ελλάδα ακολουθώντας μια τακτική αναμονής επιδιώκει να μην καταστεί πιονέρος της προσπάθειας για ένταση πολιτικών δημοσιονομικής επέκτασης καθώς έχει ανοικτά ζητήματα με τις μεταμνημονιακές αξιολογήσεις, αλλά να ακολουθήσει τις μεγάλες χώρες του Νότου.

Πάντως προς στιγμή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν προβλέπουν τα εξής:

1ος Πυλώνας: Οικονομική στήριξη και αναστολή πληρωμών

Πρωτοβουλίες, σε εθνικό επίπεδο, από κοινού με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών, στα δημόσια οικονομικά και στην πραγματική οικονομία. Βασικές κατευθύνσεις αυτών των πρωτοβουλιών θα είναι η τόνωση της ρευστότητας και η διαφύλαξη της απασχόλησης. Σήμερα, από κοινού με τα συναρμόδια Υπουργεία, παρουσιάζουμε την πρώτη δέσμη τέτοιων μέτρων.

Μέτρα όπως είναι:

Η αναστολή πληρωμής ΦΠΑ, πληρωτέου τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες, σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρατική εντολή, για περισσότερες από 10 ημέρες.

Η αναστολή πληρωμής βεβαιωμένων οφειλών προς τις ΔΟΥ, καθώς επίσης και των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, πληρωτέων τέλος Μαρτίου, για 4 μήνες, αντίστοιχα σε κλάδους και περιοχές όπου διακόπτεται η οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, με κρατική εντολή, για περισσότερες από 10 ημέρες.

Αντίστοιχα μέτρα για τις ασφαλιστικές εισφορές και τις ρυθμίσεις αυτών, για τα οποία θα σας μιλήσει ο συνάδελφος Υπουργός κ. Βρούτσης, προσθέτοντας πρώτες, ουσιαστικές παρεμβάσεις στο πεδίο της εργασίας.

Η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της ΑΑΔΕ, των τραπεζών αναφορικά με ηλεκτρονικές συναλλαγές και του Υπουργείου Εργασίας αναφορικά με τον αριθμό εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά στους κλάδους της οικονομίας και τις περιοχές που παρατηρείται σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας.





2ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες ενημέρωσης των πολιτών

Έχει τεθεί στη διάθεση της Κυβέρνησης ο μηχανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για άμεση επικοινωνία συγκεκριμένων μηνυμάτων προς τους πολίτες, αναφορικά με θέματα υγειονομικού και οικονομικού περιεχομένου, που αφορούν τον κορονοϊό.

Έχει ήδη αποσταλεί, μέσω της ΑΑΔΕ, εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας, προς όλους τους φορολογούμενους, ενημερωτικό υλικό για τον ιό. Και έχουν δρομολογηθεί πρόσθετες δράσεις προς την κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών για τη δυνατότητα μείωσης της απευθείας και άμεσης επαφής τους με τις δημόσιες αρχές, μέσω της διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

3ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες ενίσχυσης του συστήματος δημόσιας υγείας

Υπάρχει πλήρης υποστήριξη του συστήματος υγείας σε έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται, όπως προβλέπεται και στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με έξοδα μισθοδοσίας, εξοπλισμό ΜΕΘ, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, δαπάνες για καθαριότητα και φύλαξη, μεταφορά και ανάλυση δειγμάτων, και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί. Ήδη ενισχύθηκε ο Προϋπολογισμός του Υπουργείου Υγείας με 15 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού υλικού.

4ος Πυλώνας: Πρωτοβουλίες, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναληφθούν, έγκαιρα, συντονισμένες ευρωπαϊκές δράσεις

Αφού επαναξιολογηθεί η κατάσταση στο Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, θα πρέπει να αναληφθούν, άμεσα, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εξάπλωσης του ιού στη μεγέθυνση των οικονομιών και στα δημόσια οικονομικά.

Πρωτοβουλίες τόσο στην κατεύθυνση πρόληψης της εξάπλωσης του ιού και ενίσχυσης των συστημάτων υγείας, όσο και τόνωσης της ρευστότητας και διαφύλαξης της απασχόλησης. Πρωτοβουλίες που πρέπει να εξαιρεθούν – ως προς τις σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις – από το υφιστάμενο πλαίσιο, με την ευελιξία που προβλέπεται σε έκτακτες περιστάσεις από τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Τέτοιες πρωτοβουλίες, που θα συνιστούν την δεύτερη δέσμη παρεμβάσεων των τριών συναρμόδιων Υπουργείων, θα κατατεθούν, προς συζήτηση στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, τις επόμενες ημέρες.