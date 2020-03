Κοινωνία

Κορονοϊός: “πάγος” στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Πόσο θα διαρκέσει η αναστολή στην διαδικασία. Τι αναφέρει η Περιφέρεια.

Σε αναστολή των εξετάσεων που αφορούν στην απόκτηση άδειας οδήγησης, μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, ειδικής άδειας ταξί και κάθε άλλου είδους εξέτασης που πραγματοποιούν οι υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις επόμενες 14 ημέρες, προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο της εθνικής κινητοποίησης για τη μη διασπορά του κορονοϊού.

«Για εμάς προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη που συμβάλει στην καλύτερη θωράκιση της υγείας των πολιτών», επισήμανε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, προσθέτοντας ότι οφείλουν να διακόψουν κάθε είδους θεωρητικού μαθήματος όλες οι σχολές οδηγών (ΚΘΕΥΟ Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αττικής.