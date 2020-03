Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Λειτουργούν και ανοικτές Γραμμές Βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης με ειδικούς επιστήμονες.

Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Α' Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο, με διευθυντή τον καθηγητή Λάμπη Παπαγεωργίου, πήραν την πρωτοβουλία για την οργάνωση και τη λειτουργία μιας τηλεφωνικής Γραμμής Βοήθειας, συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, καθώς και ανοικτών Γραμμών Βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype) με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων όσων νιώθουν ψυχολογικά αβοήθητοι εν μέσω της νέας καθημερινής πραγματικότητας λόγω του κορονοϊού.



Τόσο η τηλεφωνική γραμμή βοήθειας όσο και οι ανοικτές Γραμμές Βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype) αποσκοπούν στο να προσφέρουν ένα «παράθυρο» διαλόγου, συμβουλών και ελπίδας, δίνοντας τη δυνατότητα σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα, όπως παθολογικό άγχος, παθολογικό φόβο ή πανικό, να μιλήσουν γι' αυτά και να στηριχθούν. Στα αιτήματα ψυχολογικής βοήθειας απαντούν ψυχίατροι και ψυχολόγοι από το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό και τους συνεργάτες της Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής.



Ώρες λειτουργίας:



(i) Τηλεφωνική γραμμή βοήθειας

-Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210 7297 957 από 10.00 π.μ έως 04.00 μ.μ (μπορεί να επεκταθεί ανάλογα με τις ανάγκες)

-Σάββατο και Κυριακή στο τηλέφωνο 210 7289 240 από 10.00 π.μ έως 04.00 μ.μ

Την τηλεφωνική γραμμή βοήθειας συντονίζουν η καθηγήτρια Ψυχιατρικής και υπεύθυνη του Κέντρου Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Μαρίνα Οικονόμου και ο καθηγητής Ψυχιατρικής και Υπεύθυνος του Κέντρου Ψυχοθεραπειών Γιάννης Ζέρβας.



(ii) Γραμμές Βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψη



Οι παρακάτω Γραμμές Βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης λειτουργούν καθημερινά στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο από 9 π.μ. έως 7 μ.μ. Ειδικότερα μπορεί κανείς να καλέσει μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Skype τις παρακάτω Γραμμές Βοήθειας.



• Γραμμή Βοήθειας 1: Aiginitio1 (Skype account)

• Γραμμή Βοήθειας 2: Aiginitio2 (Skype account)

• Γραμμή Βοήθειας 3: Aiginitio3 (Skype account)

• Γραμμή Βοήθειας 4: Aiginitio4 (Skype account)

• Γραμμή Βοήθειας 5: Aiginitio5 (Skype account)



Τις γραμμές βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης συντονίζουν ο επιστημονικός συνεργάτης της Κλινικής ψυχίατρος δρ. Κων/νος Κοντοάγγελος και η επιστημονική συνεργάτιδα ψυχολόγος δρ. Θεοδώρα Σκαλή.