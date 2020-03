Οικονομία

Χατζηδάκης στον ΑΝΤ1: καμία αλλαγή στις διακοπές ρεύματος για χρέη

Τι είπε για τα μέτρα διευκόλυνσης από εταιρείες Ενέργειας στους πελάτες τους και τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. «Μαξιλάρι» εγγυοδοσίας για να αντέξει την κρίση η ΔΕΗ.

Για αυξημένη ταμειακή πίεση στις εταιρείες Ενέργειας λόγω της μείωσης των εσόδων τους από τις μειωμένες πληρωμές από πολίτες έκανε λόγο ο Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Όπως είπε, μείωση 30% στα έσοδα τους επί τρεις μήνες θα δημιουργήσει μια «τρύπα» 650 εκ. ευρώ, ενδεχόμενο για την αποτροπή του οποίου το Δημόσιο δημιουργεί έναν μηχανισμό εγγυοδοσίας, για να τους παράσχει ρευστότητα και να «αντέξουν», όπως ανέφερε, καθώς «αν δεν αντέξει η ΔΕΗ δεν θα έχει ρεύμα η χώρα».

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες οι εταιρείες θα ανακοινώσουν μέτρα διευκόλυνσης για τους πελάτες τους, ενώ θα αυξηθούν τα μέσα ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σημείωσε ότι εναπόκειται στις εταιρείες το ενδεχόμενο τυχόν παρατάσεων στις προθεσμίες πληρωμής των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου.

Σε ότι αφορά τις διακοπές ηλεκτροδότησης, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «υπάρχει σαφές πλαίσιο προστασίας των ευάλωτων ομάδων το οποίο παραμένει σε ισχύ», επεσήμανε όμως ότι δεν αλλάζει στο ελάχιστο η τακτική που αφορά την αναζήτηση οφειλών από τους «πονηρούληδες», όπως ανάφερε, δηλαδή τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.