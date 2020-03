Κοινωνία

Ασυνείδητοι πήγαν με λεωφορείο σε μοναστήρι για την λειτουργία! (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αλγεινή εντύπωση προκαλεί η λειτουργία με ανοιχτές θύρες για τους πιστούς, παρά τα μηνύματα, λόγω και έργω, των Ιεραρχών.