Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Βροχερή θα ειναι η παραμονή της 25ης Μαρτίου, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα, ακόμη και με λίγα χιόνια. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, ενημερώνει για το Κυκλοκόνιο στην Ελιά:. Ειναι μυκητολογική ασθένεια που προκαλεί κυρίως φυλλόπτωση και εξασθένιση των ελαιοδέντρων. Μέτριες θερμοκρασίες 16-20οC σε συνδυασμό με βροχή ή πολύ υγρό καιρό ευνοούν νέες ανοιξιάτικες μολύνσεις που εκδηλώνονται με την εμφάνιση χαρακτηριστικών καστανών κυκλικών κηλίδων στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, γνωστές και ως "μάτια Παγωνιού".

Οι κηλιδώσεις εξελίσσονται σε ξηράνσεις και αποφύλλωση συχνότερα των κλαδιών που βρίσκονται χαμηλά στις ποδιές. Μολύνσεις παρατηρούνται σε μεγαλύτερη ένταση σε περιοχές αυξημένης υγρασίας ιδιαίτερα μετά από ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις.

Ευπαθείς ποικιλίες: Θρουμπολιά, Τσουνάτη, Άμφισσας, Καλαμών. Η Κορωνέικη (ψιλολιά) παρουσιάζει σχετική αντοχή στην ασθένεια. Η αντιμετώπιση του κυκλοκονίου βασίζεται σε προληπτικά μέτρα:

Επιλογή λιγότερο ευαίσθητων ποικιλιών και αποφυγή πυκνής φύτευσης κατά την εγκατάστασή νέων ελαιώνων σε περιοχές πεδινές, υγρές και κακώς αεριζόμενες.

Περιορισμός της υγρασίας του φυλλώματος με κατάλληλο και συστηματικό κλάδεμα που εξασφαλίζει καλό αερισμό και φωτισμό.

Ισορροπημένες αρδεύσεις και λιπάνσεις.

Σε περιοχές με υψηλή υγρασία συστήνεται προληπτικός ψεκασμός σε ελαιώνες ευπαθών ποικιλιών για την προστασία της νέας βλάστησης (ακραία νεαρή βλάστηση 2 έως 5 εκ.) με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα.

για την προστασία της νέας βλάστησης (ακραία νεαρή βλάστηση 2 έως 5 εκ.) με χαλκούχα και άλλα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα. Αποφύγετε αυστηρά τις επεμβάσεις με χαλκούς κατά την άνθιση. Οι χαλκοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι το κρόκιασμα των ανθέων, λίγο πριν την άνθιση.

Αν υπάρξει ανάγκη πρέπει να χρησιμοποιηθεί μη χαλκούχο μυκητοκτόνο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων

Ο καιρός την Τρίτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες, με τον Τάσο Αρνιακό: