Life

“Θα κάτσω σπίτι 2020”: To remake στο τραγούδι του Κηλαηδόνη και η ανάρτηση Μητσοτάκη (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

"Ένας όμορφος τρόπος να μεταδώσουμε το μήνυμα" αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του στα social media o Πρωθυπουργός.

«Ένας όμορφος τρόπος να μεταδώσουμε το μήνυμα. Για να στηρίξουμε όσους δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, μένουμε υγιείς, μένουμε αισιόδοξοι, μένουμε σπίτι!» αναφέρει σε ανάρτησή στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την οποία συνοδεύει με το single "Θα Κάτσω Σπίτι 2020".

Το "Θα Κάτσω Σπίτι 2020" δημιουργήθηκε με την αφιλοκερδή συμμετοχή καλλιτεχνών και την ευγενική παραχώρηση της MINOS-EMI A.E., a Universal Music Group Company, της φωνής του Λουκιανού Κηλαηδόνη. Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από το τραγούδι θα διατεθούν στο υπουργείο Υγείας για την αγορά νοσηλευτικού υλικού στο πλαίσιο της μάχης κατά του κορονοϊού.

Ο πρωθυπουργός επίσης εκφράζει τις ευχαριστίες του στην εταιρεία, στους καλλιτέχνες και συντελεστές και στην οικογένεια Κηλαηδόνη.