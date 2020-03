Κόσμος

Κορονοϊός: 1.196 νέα κρούσματα σε μία ημέρα στην Τουρκία

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού ξεπερνούν στη γείτονα τα 3.620!

Σε 75 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν πεθάνει στην Τουρκία έχοντας προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, καθώς 16 ακόμη θάνατοι καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ο Τούρκος υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτζά.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού αυξήθηκαν στη γειτονική χώρα κατά 1.196 φτάνοντας τα 3.629, τόνισε ο αρμόδιος υπουργός.

Επιπρόσθετα, 7.286 άνθρωποι εξετάσθηκαν από την Τετάρτη, με τον συνολικό αριθμό αυτών να ανέρχεται σε περίπου 40.000.