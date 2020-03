Αθλητικά

Η Βούλα Παπαχρήστου στον ΑΝΤ1 για την προπόνηση κατ΄ οίκον και τους Ολυμπιακούς Αγώνες (βίντεο)

Τι λέει για την αναβολή των Αγώνων του Τόκιο, η Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Τριπλούν. Ποιο είναι το κόστος της μετάθεσης τους στο 2021.