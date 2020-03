Κοινωνία

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απάτη μέσω e-mail με δήθεν επιστολή της ΕΛ.ΑΣ.

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι συνιστά στους πολίτες η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος...

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για μία νέα απάτη που εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες, χρησιμοποιώντας μάλιστα ψευδώς και το όνομα του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγου Μιχάλη Καραμαλάκη.

Πρόκειται για κείμενο που φτάνει στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία (e-mails) χιλιάδων πολιτών, ως δήθεν επιστολή της Ελληνικής Αστυνομίας. Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επισημαίνει ότι «είναι καταφανώς ψευδεπίγραφο και απατηλό και διακινείται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν - παραπλανήσουν τους πολίτες». Παρακαλεί, μάλιστα, τους πολίτες «να μην ανοίγουν» τα συνημμένα αρχεία και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

Για να γίνει πιο αληθοφανές το μήνυμα, οι δράστες χρησιμοποιούν στο τέλος το όνομα και την υπογραφή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγου Μιχάλη Καραμαλάκη.