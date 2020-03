Κόσμος

Κορονοϊός: Πιο αυστηρά μέτρα κυκλοφορίας στην Κύπρο

Ποιες ώρες θα ισχύει καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας. Πως θα βγαίνουν έξω οι πολίτες.

Κατ’ εξαίρεση διακίνηση μόνο μια φορά την ημέρα με την αποστολή sms, χρήση εντύπου μόνο για άτομα άνω των 65, αύξηση της ποινής για παράβαση των μέτρων σε 300 ευρώ, απαγόρευση συνάξεων σε οικίες εκτός από όσους διαμένουν σε αυτά, καθώς και καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 21:00 μέχρι τις 06:00 πέραν από τους εργαζόμενους που κατέχουν το ειδικό έντυπο, είναι μερικά από τα νέα πιο αυστηρά μέτρα για σκοπούς καταπολέμησης του κορονοϊού που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της Κύπρου Κωνσταντίνος Ιωάννου και τα οποία θα ισχύουν από αύριο το πρωί στις 06:00.

Σε διάσκεψη Τύπου, στο υπουργείο Υγείας της Κύπρου, ο κ. Ιωάννου αναφέρθηκε και στα κριτήρια που θα ισχύουν για να επιτραπεί η είσοδος στην Κύπρο ατόμων τα οποία θα περιληφθούν σε νέο διάταγμα που θα εκδώσει, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο θα έρθει από την Κίνα το πρώτο μεγάλο φορτίο αναλωσίμων που έχει παραγγείλει η Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και ότι η Επιτροπή Φαρμάκων σε έκτακτη συνεδρίασή της εξέτασε τις κατευθυντήριες οδηγίες που ετοιμάστηκαν από την συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή και αποφάσισε να ενεργοποιήσει τις διαδικασίες για τη διάθεση ικανοποιητικών ποσοτήτων των φαρμάκων που προτείνει.

Ειδική μνεία έκανε ο Κύπριος υπουργός Υγείας στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, ευχαριστώντας τους και διαβεβαιώνοντας τους ότι «θα είμαι προσωπικά δίπλα τους, μαζί τους και δεν πρόκειται να τους αφήσουμε απροστάτευτους».?