Κόσμος

Κορονοϊός: κανένα εγχώριο κρούσμα στην Κίνα τις τελευταίες 24 ώρες!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η ανησυχία των Αρχών έχει πλέον μετατοπιστεί στους ταξιδιώτες που φτάνουν πλέον στην Κίνα.

Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα ότι καταγράφηκε αύξηση των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων μόλυνσης από τον κορονοϊό ως τα μεσάνυχτα χθες Δευτέρα, εξέλιξη που αντέστρεψε την τάση μείωσης των προηγούμενων τεσσάρων ημερών, διευκρινίζοντας πως σε όλες τις περιπτώσεις, επρόκειτο για ανθρώπους που ταξίδεψαν στη χώρα από το εξωτερικό.

Στην ηπειρωτική Κίνα καταγράφηκαν 48 νέα κρούσματα χθες Δευτέρα, ενημέρωσε η Εθνική Επιτροπή Υγείας, από 31 μία ημέρα νωρίτερα.

Και τα 48 κρούσματα ήταν «εισαγόμενα», σύμφωνα με την ορολογία των κινεζικών αρχών, με το σύνολο αυτών των περιπτώσεων να αυξάνεται σε 771 ως χθες. Δεν αναφέρθηκε κανένα κρούσμα μετάδοσης του SARS-CoV-2 εντός της χώρας.

Ενώ η εξάπλωση του ιού που προκαλεί την ασθένεια COVID-19 στην Κίνα παρουσιάζει θεαματική μείωση, το Πεκίνο ανησυχεί ολοένα περισσότερο για τους ταξιδιώτες που έχουν μολυνθεί στο εξωτερικό και φθάνουν στη χώρα, κάτι που ώθησε τις κινεζικές αρχές να εντείνουν τις εξετάσεις που κάνουν κατά τις αφίξεις, να διευρύνουν τα μέτρα καραντίνας, να μειώσουν δραστικά τον αριθμό των διεθνών πτήσεων και να απαγορεύσουν την είσοδο στους περισσότερους αλλοδαπούς.

Από τα νέα κρούσματα, 10 καταγράφηκαν στην Εσωτερική Μογγολία και πρόκειται για επιβάτες οι πτήσεις των οποίων εξετράπησαν στο Πεκίνο. Η Σαγκάη κατέγραψε 11 νέα κρούσματα, ενώ το Πεκίνο τρία. Η πόλη Ουχάν, η πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι, από όπου άρχισε η πανδημία, δεν κατέγραψε κανένα νέο κρούσμα για έβδομη συναπτή ημέρα, σύμφωνα πάντα μετά τα στοιχεία της Εθνικής Επιτροπής (του υπουργείου) Υγείας.

Ως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μολυνθεί από τον κορονοϊό στην ηπειρωτική Κίνα ανερχόταν σε 81.518 και ο απολογισμός των θυμάτων είχε φθάσει τους 3.305 νεκρούς,