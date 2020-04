Υγεία - Περιβάλλον

ΠΙΣ: διευκρινήσεις για την άυλη συνταγογράφηση

Σε ποιες περιπτώσεις και για ποιους ασθενείς είναι εφικτή η άυλη συνταγογράφηση.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) με αφορμή την ενεργοποίηση του νέου συστήματος συνταγογράφησης μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr, υπενθυμίζει ότι η άυλη συνταγογράφηση δεν είναι συνταγή χωρίς ιατρική εξέταση του ασθενούς. Αποτελεί μέρος της επίσκεψης σε συμβεβλημένο ή μη ιατρό, που προϋποθέτει τις απαραίτητες εργαστηριακές και κλινικές εξετάσεις.

Στη σχετική ενημέρωση από τον ΠΙΣ, επισημαίνεται ότι, «Γι’ αυτό και η άυλη συνταγή θα πρέπει να εκδίδεται μόνο εφόσον ο ιατρός έχει απόλυτη γνώση της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, τον οποίο σε πολλές περιπτώσεις παρακολουθεί χρονίως. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει το νέο σύστημα της άυλης συνταγογράφησης να θεωρείται από τους ασθενείς ως παραγγελία φαρμάκων, τα οποία ενίοτε τους χορηγούνται από άλλον ιατρό.

Επίσης οι ασθενείς δεν μπορούν να απαιτούν την έκδοση άυλης συνταγής από ιατρούς, ζητώντας να τους εξετάσουν εκ των υστέρων μετά την αγορά των φαρμάκων, καθότι αποτελεί πράξη απαγορευτική για τον ιατρικό κόσμο.

Ειδικά αυτές τις ημέρες που οι ιατροί υποστηρίζουν ασθενείς με κάθε τρόπο, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις δημόσιες δομές υγείας, θα πρέπει και οι πάσχοντες να είναι συνεργάσιμοι, έχοντας υπόψη τους ότι δεν είναι υποχρεωμένοι οι ιατροί να αντιγράφουν φαρμακευτικές αγωγές άλλων συναδέλφων τους, ούτε να δέχονται ως παραγγελία τα όσα τους μεταφέρονται τηλεφωνικά. Ιδιαίτερα μάλιστα δεν μπορούν να ζητούν συνταγές για άλλους ασθενείς.

Ο ΠΙΣ υπενθυμίζει ότι η άυλη συνταγή είναι συνταγή χωρίς χαρτί και όχι φάρμακα κατά παραγγελία ή συνταγή αντιγραφής άλλου ιατρού.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος υπογραμμίζει επίσης ότι η άυλη συνταγογράφηση δεν είναι δωρεάν, παρότι οι ιατροί εν μέσω πανδημίας και στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης, παρέχουν στήριξη στους ασθενείς τους, αλλά και σε εκείνους που δεν παρακολουθούν ιατρικά το προηγούμενο διάστημα».

Έκδοση φορολογικού παραστατικού για άυλη συνταγή

Σε ανακοίνωση του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και σχετικά με την έκδοση φορολογικού παραστατικού για άυλη συνταγή, αναφέρει τα εξής:

Μετά από πολλά ερωτήματα ιατρών μελών σχετικά με την αμοιβή και την έκδοση φορολογικού παραστατικού που αφορούν την άϋλη συνταγή, ο Ι.Σ.Α. ενημερώνει ότι έχει απευθύνει σχετικά ερωτήματα στους αρμόδιους φορείς (επιστολή προς Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Α.Π.12130/24-03/2020) προκειμένου να μην απαιτείται η υπογραφή του ασθενή για τυχόν αμοιβή του ιατρού.

Εν αναμονή των σχετικών απαντήσεων η άποψη μας, με κάθε σχετική επιφύλαξη, είναι να συνεχίζουν να τηρούνται οι τυπικές φορολογικές διαδικασίες ήτοι :

1) Για τους συμβεβλημένους ιατρούς ισχύει το πλαφόν των 200 επισκέψεων και η διαδικασία που τηρείται.

2) Για τους πιστοποιημένους αλλά και για τους συμβεβλημένους, εφ’ όσον ολοκληρωθούν οι 200 επισκέψεις, θεωρούμε ότι πρέπει να εκδίδεται φορολογικό παραστατικό ( Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών) κατά περίπτωση δηλαδή δωρεάν σε περίπτωση που δεν υπάρχει αμοιβή ή με την πραγματική αμοιβή σε περίπτωση που υπάρχει οικονομική συναλλαγή.

3) Σε περίπτωση αμοιβής τηρούνται όλες οι νόμιμες διαδικασίες όπως καταβολή μετρητών, εξόφληση μέσω τραπεζικών διαδικασιών κλπ.

4) Σε κάθε περίπτωση έκδοσης φορολογικού παραστατικού ( δωρεάν ή επ’ αμοιβή) να γίνεται ειδική αναφορά στις παρατηρήσεις ότι πρόκειται για έκδοση άϋλης συνταγής με αντίστοιχη αναγραφή της σχετικής αρίθμησης της.

Οι συγκεκριμένες διαδικασίες είναι αυτές που ισχύουν με τα μέχρι τώρα δεδομένα και τονίζουμε ότι περιμένουμε τις σχετικές απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς.