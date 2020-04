Τοπικά Νέα

Κορονοϊός: Σε καραντίνα η κοινότητα Φουστάνη Πέλλας

Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για 14 ημέρες με απόφαση της ΓΓΠΠ...

Με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκου Χαρδαλιά και απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Βασίλειου Παπαγεωργίου αποφασίζεται:

Την κήρυξη σε Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για λόγους Δημόσιας Υγείας της Κοινότητας Φούστανης, του Δήμου Αλμωπίας, της Π.Ε Πέλλας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς και των επιπτώσεων της νόσου COVΙD-19.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω απόφασης και προκειμένου για την υλοποίηση της δρομολογούνται τα κάτωθι μέτρα:

• Προσωρινή επιβολή περιορισμού κατ’ οίκον των κατοίκων της Κοινότητας Φούστανης και την προσωρινή άρση της δυνατότητας μετακίνησης τους εκτός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Φούστανης.

• Λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Δήμο Αλμωπίας για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των κατοίκων της Κοινότητας Φούστανης και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις κατοίκων χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων.

• Λήψη μέριμνας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο Αλμωπίας για την εξασφάλιση της ελάχιστης απαραίτητης δραστηριότητας των κτηνοτρόφων της Κοινότητας Φούστανης, στο πλαίσιο της προστασίας και παρακολούθησης της υγείας και καθημερινής φροντίδας των ζώων.

• Λήψη μέριμνας από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πέλλας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τον οικείο Δήμο Αλμωπίας για την εξασφάλιση της ελάχιστης απαραίτητης δραστηριότητας των αγροτών στο πλαίσιο των αναγκαίων για την εποχή γεωργικών δραστηριοτήτων.

• Λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί προς τον Δήμο Αλμωπίας.

• Επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.ΠΑ.Δ.) Κεντρικής Μακεδονίας για την τήρηση του κατ’ οίκον περιορισμού και της προσωρινής άρσης της δυνατότητας μετακίνησης των κατοίκων εκτός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας Φούστανης.

• Αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι η Ελληνική Αστυνομία

Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας για λόγους Δημόσιας Υγείας όπως ως άνω εξειδικεύτηκε, ισχύει από σήμερα Τετάρτη 01-04-2020 στις 20:00 μ.μ. και για δεκατέσσερις (14) ημέρες, ήτοι μέχρι την 14-04-2020 και ώρα 20:00, οπότε και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση.