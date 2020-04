Κοινωνία

Κορονοϊός: αύξηση των θανάτων στην Ελλάδα

Μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων της φονικής επιδημίας. Απο ποιες περιοχές κατάγονταν οι άτυχοι συμπολίτες μας. Αρκετοί οι ασθενείς που αποσωληνώθηκαν και βγήκαν απο τις ΜΕΘ.

Ακόμα τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο.

Μια 72χρονη γυναίκα από το Καρυοχώρι Εορδαίας Κοζάνης είναι το τρίτο θύμα της ημέρας από κορονοϊό και το 56ο συνολικά στην Ελλάδα. Η άτυχη γυναίκα, η οποία είχε υποκείμενο νόσημα, κατέληξε στην Εντατική του νοσοκομείου Παπανικολάου. Ήταν το πρώτο κρούσμα που είχε αναφερθεί στην περιοχή.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι ένας 78χρονος από τον Εχίνο της Ξάνθης έχασε τη μάχη σε νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης.

Επίσης, ένας 66χρονος άνδρας από το Μαυροβούνι της Πέλλας έχασε η ζωή του, τα ξημερώματα, σε νοσοκομείο της Έδεσσας, όπου νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας είχε υποκείμενα νοσήματα. Το πρώτο θύμα στην περιοχή ήταν μία 78χρονη από τη Φούστανη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση απο τοιν Σωτήρη Τσιόδρα, το απογευμα της Πέμπτης, απο τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία ανά την χώρα, 91 είναι διασωληνωμένοι (σημ: 75 άνδρες και 16 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας τα 65 έτη).

Αισιόδοξο ειναι το μήνυμα ότι ςμέχρι σήμερα, εννέα ασθενείς κατάφεραν να βγουν από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας το τελευταίο 24ωρο.

Συνολικά μέχρι το απογευμα της Πέμπτης, είχαν γίνει 18.844 τεστ για κρούσματα κορονοϊού.