Μητσοτάκης: Άμεση αξιοποίηση έως και 6,5 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ (βίντεο)

“Ανάσα” στην πραγματική οικονομία αναμένεται να δώσει η αυξημένη ευελιξία στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων, που εξασφάλισε η Κυβέρνηση.

Μεγάλη ευελιξία, ώστε να διοχετευθούν με μεγάλη ταχύτητα πόροι του ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία, εξασφάλισε η κυβέρνηση, κατόπιν επικοινωνίας του Πρωθυπουργού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονισμένων ενεργειών των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα.

Υπολογίζεται πως οι νέοι κανόνες, που ανακοινώθηκαν χθες από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να αξιοποιήσει κατ’ ελάχιστον 4,5 έως 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ, περιλαμβανομένων των πόρων που προορίζονται για την αγροτική ανάπτυξη (χωρίς να υπολογίζεται η μόχλευση πόρων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων). Με την εξέλιξη αυτή δίνεται η δυνατότητα να προστατευθούν θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και σε όλους τους κλάδους, τη στιγμή που ο κορονοϊός πλήττει την οικονομική δραστηριότητα.

Το νέο πλαίσιο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για τις Δημόσιες Επενδύσεις και το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο Νίκο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιο για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Άκη Σκέρτσο, τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκο και την Γενική Γραμματέα Εργασίας Άννα Στρατινάκη.

Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης ο Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Ξανασυζητάμε, σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, τον καλύτερο τρόπο αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης. Θυμίζω ότι -μετά από παραίνεσή σας- είχα αποστείλει στην αρμόδια Επίτροπο μία επιστολή ζητώντας μέγιστη δυνατή ευελιξία στην αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ για το έτος 2020.

Με πολύ μεγάλη ικανοποίηση πληροφορήθηκα ότι τα αιτήματά μας ουσιαστικά έγιναν όλα αποδεκτά. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερους πόρους απ’ όσους προγραμματίζαμε για το έτος 2020, να προχωρήσουμε σε ανασχεδιασμούς, να μην χρησιμοποιήσουμε καθόλου εθνικούς πόρους, να μεταφέρουμε πόρους από Περιφέρεια σε Περιφέρεια.

Το αντικείμενο της συζήτησης είναι να ακούσω τη σκέψη σας για το πώς -γρήγορα τώρα- θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την πρόσθετη ευελιξία για να ρίξουμε “ζεστό” χρήμα στην αγορά, στις επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τους ανέργους, να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε διαθέσιμους πόρους ως ένα “μαξιλάρι” απορρόφησης κραδασμών που αναπόφευκτα έρχονται και στην ελληνική οικονομία».

Χάρη στην ευελιξία που εξασφαλίστηκε, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης έργων μόνο με κοινοτικούς πόρους και δίχως εθνική συνδρομή, για το τρέχον έτος, γεγονός που επιτρέπει την ανακατεύθυνση χρημάτων του Προϋπολογισμού σε άλλες ανάγκες που έχει προκαλέσει η επιδημία του COVID-19.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς πόρων ανάμεσα σε Περιφέρειες και ανάμεσα σε διαφορετικά κοινοτικά ταμεία τα οποία κανονικά έχουν στεγανοποιημένες χρηματοδοτικές αποστολές, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Επιπλέον, εξασφαλίστηκε η δυνατότητα απρόσκοπτης χρήσης αδιάθετων πόρων προηγούμενων ετών, επιτρέποντας στη χώρα μας να αξιοποιήσει στο έπακρο την κοινοτική χρηματοδότηση.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι θα διοχετευτούν στην ελληνική οικονομία για την τόνωση της ρευστότητας επιχειρήσεων και για μερική κάλυψη του εισοδήματος εργαζομένων ο οποίοι τίθενται προσωρινά σε σχήματα ευέλικτης εργασίας, λόγω των περιστάσεων».