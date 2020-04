Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις της Τετάρτης

Σε ρόλο... "διαιτητή" ο Δίας και ο Πλούτωνας λόγω Πανσελήνου μπορεί να δώσουν γεγονότα μεγάλης έντασης και έκτασης.

Κριός: Με την Πανσέληνο αυτή να πραγματοποιείται στο Ζυγό θα χρειαστεί να δώσεις εξηγήσεις για το ποιος είσαι, τι θέλεις από τη ζωή σου και κατά πόσο υπάρχει χώρος για "εισβολείς". Προφανώς και δεν είσαι υποχρεωμένος να υποσχεθείς τίποτα και σε κανέναν αν δεν είσαι έτοιμος, παρόλ' αυτά οι άλλοι αυτό περιμένουν από σένα, γι' αυτό καλό θα είναι να βρεις το θάρρος να πεις τα πράγματα έξω από τα δόντια, όπως ακριβώς τα νιώθεις. Η ζωή είναι απλή κι εσύ το προηγούμενο διάστημα την είχες κάνει πολύ σύνθετη. Μην κάνεις τα ίδια λάθη...



Ταύρος: Η Πανσέληνος στο Ζυγό χρειάζεται λίγη προσοχή από πλευράς σου, αφού μπορεί να φέρει στο φως κάποιο θέμα υγείας ή ακόμα και κάποιο πρόβλημα σχετικό με το κατοικίδιο σου. Από την άλλη ίσως νιώσεις ότι έχεις πιεστεί αρκετά για να ανεχτείς την οποιαδήποτε περαιτέρω πίεση, απ' όπου κι αν προέρχεται. Εστιάζεις στα δικά σου θέματα και μέχρι να τα λύσεις δε θες να σε ζαλίζει κανείς άλλος με τα δικά του προβλήματα ή τις όποιες απαιτήσεις μπορεί να έχει. Είναι λογικό και ανθρώπινο, αλλά κι εσύ συγκράτησε λίγο την "ξινή" πλευρά σου.

Δίδυμοι: Με την Πανσέληνο του μήνα να πραγματοποιείται στο Ζυγό και τον 5ο ηλιακό σου οίκο τα μέσα αυτού του μήνα αναμένονται να είναι ακόμα πιο ερωτικά. Ο Ήλιος φωτίζει εκείνη την πλευρά του φεγγαριού που αντανακλά τις συναισθηματικές σου ανάγκες, γιατί καλά τα φιλιά και τα λουλούδια, αλλά από μόνα τους μπορεί να μην είναι αρκετά για να νιώθεις καλυμμένος. Θες έναν άνθρωπο που να ενδιαφέρεται πραγματικά για το πως νιώθεις και αυτό έχει διαφορά από το να έχεις κάποιον που προσπαθεί να ανταποκρίνεται καλά στις υποχρεώσεις του.



Καρκίνος: Καλό το κυνήγι της επιτυχίας, καλές και οι καριέρες και ο αγώνας να διατηρείς ένα καθώς πρέπει προφίλ στην κοινωνία, αλλά είναι ώρα να ασχοληθείς λίγο ουσιαστικά με κάποιους ανθρώπους που περιμένουν από εσένα την προσοχή σου. Είναι ζωτικής σημασίας για εσένα τον ίδιο. Όλο αυτό το ξόδεμα ενέργειας δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Τουλάχιστον όχι χωρίς να φορτίσεις τις μπαταρίες σου κρατώντας αποστάσεις από ανθρώπους και καταστάσεις στις οποίες δίνεσαι μηχανικά χωρίς να το καταλαβαίνεις.



Λέων: Η Πανσέληνος αυτή που πραγματοποιείται στο Ζυγό κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη σου για ανανέωση αλλά και για επικοινωνία μέσα στη σχέση σου, αν έχεις. Είναι όμως σημαντικό να διατηρήσεις όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική στάση μπορείς απέναντι στο ταίρι σου και να βρεις το θάρρος να παραδεχθείς τις δικές σου ευθύνες για να έχει αποτέλεσμα ο διάλογος. Από την άλλη, είναι μια θετική Πανσέληνος που θα μπορούσε να φέρει σχέσεις με προοπτική επισημοποίησης για πολλούς από εσάς, αλλά και σημαντικές αλλαγές στα επαγγελματικά σας.



Παρθένος: Με την Πανσέληνο αυτή που πραγματοποιείται στο Ζυγό να είναι δυναμική και για κάποιους βαθιά ερωτική να ξέρεις ότι έχεις πολλές πιθανότητες να είσαι από εκείνους τους τυχερούς που δε θα δαγκώσεις τη λαμαρίνα, αλλά... πλάκα χρυσού. Από την άλλη είναι μια Πανσέληνος που αφορά στα οικονομικά σου και που ενδέχεται να σε βάλει σε κάποια έξοδα, κυρίως για νομικές υποθέσεις και παραβάσεις. Τέλος, οι συζητήσεις και οι επαφές σου με ανθρώπους θα σε κάνουν να αισθανθείς πιο ασφαλής συναισθηματικά και θα καταλαγιάσουν κάποιοι απ' τους φόβους σου.



Ζυγός: Αυτή η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στο ζώδιο σου είναι πονηρή. Και λέω είναι πονηρή επειδή βγάζει στην επιφάνεια την πιο ευαίσθητη πλευρά σου και έρχεσαι σε επαφή με τις συναισθηματικές σου ανάγκες. Δύο είναι τα σενάρια... Ή κλείνεσαι στον εαυτό σου και προσπαθείς να καταλάβεις τι σου γίνεται ή προσπαθείς να τις καλύψεις. Μόνο που οι συναισθηματικές ανάγκες καλύπτονται μέσω άλλων και προκειμένου να τις καλύψεις είσαι διατεθειμένος να κάνεις οδυνηρούς συμβιβασμούς. Υπάρχουν και οι μέσες λύσεις ξέρεις...



Σκορπιός: Μπορεί οι Πανσέληνοι που γίνονται στον 12ο ηλιακό σου οίκο, όπως αυτή, να μην είναι καθόλου εύκολες συνήθως και να έχουν βαριά ψυχολογία και μελαγχολία, όμως αυτή είναι μια πολύ ερωτική Πανσέληνος που αν είσαι σε σχέση σου δημιουργεί την ανάγκη να αναζωπυρώσεις τα συναισθήματα μεταξύ σας, ενώ αν είσαι μόνος είναι πιθανό να δεις να ξυπνάει και πάλι το πάθος για κάποια παλιά ιστορία. Για να πετύχουν όμως τα παραπάνω, αν αυτό θέλεις, θα πρέπει να είσαι διατεθειμένος να γράψεις σε λευκή σελίδα. Είσαι;



Τοξότης: Δεν είναι μόνο η Αφροδίτη που κατσικώνεται απέναντι σου, αλλά έρχεται και η Πανσέληνος του Απριλίου για να κάνει έντονα ερωτικό το μήνα που διανύουμε για εσένα, αφού δε χάνεις την ευκαιρία να κοινωνικοποιηθείς (με όποιο τρόπο), να παίξεις, να φλερτάρεις και να εκτονώσεις όλο αυτό το συναίσθημα που νιώθεις να σε κατακλύζει και που δεν μπορείς να συγκρατήσεις. Βέβαια να θυμάσαι ότι πάνω στην ανάγκη και τον παρορμητισμό σου ξεχνάς και μπορεί τα ποιοτικά σου κριτήρια να πηγαίνουν περίπατο...



Αιγόκερως: Η Πανσέληνος του Απριλίου σε φέρνει πιο κοντά στα αγαπημένα σου πρόσωπα και σε βοηθάει να βρεις τρόπο να αποδεσμευτείς από υποχρεώσεις που ακόμα και για χρόνια ενδεχομένως δε σου επέτρεπαν να είσαι όσο κοντά τους θα ήθελες ή τόσο ουσιαστικά, έστω. Είναι μια στιγμή που μπορείς να δεις κατά πόσο οι επιλογές που έχεις κάνει απαιτούν θυσίες που στη ροή της καθημερινότητας δεν καταλαβαίνεις το μέγεθος τους, όμως τελικά το τίμημά τους είναι πιο βαρύ κι απ' όσο το νιώθεις.



Υδροχόος: Με την Πανσέληνο να πραγματοποιείται στο φιλικό σου ζώδιο του Ζυγού θα έχεις την ευκαιρία να καταλάβεις ποιες από τις πεποιθήσεις που κουβαλάς σε εκφράζουν και ποιες μπορεί να εκφράζουν όλον τον υπόλοιπο κόσμο γύρω σου, όμως εσένα σίγουρα όχι. Είναι σημαντικό να καταλάβεις τη διαφορετικότητα σου και να την αγαπήσεις. Το να γίνεσαι ένα με τη μάζα, όσο κι αν σου δημιουργεί αυτό το αίσθημα συνοχής που χρειάζεσαι, κάποιου είναι κόντρα στη φύση σου. Εκεί που νιώθεις ότι τα πράγματα βαλτώνουν θες νέες ιδέες και νέα πιστεύω για να ξεκολλήσεις.



Ιχθύς: Η Πανσέληνος που πραγματοποιείται στο Ζυγό βγάζει στο φως μια πλευρά σου που σχετίζεται με τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι το σεξ. Αν αντί να εστιάσεις στο πως θα αντλήσεις απόλαυση από αυτό εσύ αναλώνεσαι στο πως θα το χρησιμοποιήσεις για να κυριαρχήσεις στον άλλο έχεις χάσει σίγουρα το βασικό του νόημα. Η τρυφερότητα, το πάθος σου και ό,τι άλλο προσφέρεις εσύ στον παρτενέρ σου είναι απλά τα μισά συστατικά. Αν δεν προσμιχθούν με τα συστατικά που θα βάλει ο άλλος γλυκό δε βγαίνει... ?

Πηγή: Astrologos.gr