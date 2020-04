Πολιτισμός

Πέθανε από κορονοϊό ο Τζον Πράιν

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Nοσηλευόταν σε νοσοκομείο αρκετές εβδομάδες και στις 17 Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι ήταν θετικός στον SARS-CoV-2.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής-τραγουδοποιός της κάντρι και φολκ μουσικής, Τζον Πράιν πέθανε από επιπλοκές του κορονοϊού. Ήταν 73 ετών.

Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του τραγουδιστή επιβεβαίωσε τον θάνατό του εκ μέρους της οικογένειάς του. Ο Πράιν νοσηλευόταν σε νοσοκομείο αρκετές εβδομάδες και στις 17 Μαρτίου ανακοινώθηκε ότι ήταν θετικός στον SARS-CoV-2.

Η σύζυγος και μάνατζέρ του, Φιούνα Γουίλαν Πράι, είχε διαγνωστεί με τον ιό νωρίτερα, αλλά είχε αναρρώσει και με ανακοινώσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενημέρωνε για την κατάσταση του Τζον Πράιν, την οποία είχε χαρακτηρίσει κρίσιμη, καθώς είχε παρουσιάσει πνευμονία.

«Είναι δύσκολο για μας να το κοινοποιούμε» αναφέρει η οικογένειά του σε ανακοίνωση. «Αλλά πολλοί από εσάς αγαπήσατε και υποστηρίξατε τον Τζον όλα αυτά τα χρόνια, θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας δώσουμε την ευκαιρία να στείλετε ακόμη περισσότερη αγάπη και υποστήριξη τώρα. Και ξέρετε ότι σας αγαπάμε, και ότι ο Τζον σας αγαπά».

Για τα τραγούδια του ο Τζον Πράιν τιμήθηκε από τα Americana Music Awards, το Hall of Fame των Τραγουδοποιών του Νάσβιλ και πολλούς ακόμη θεσμούς. Κέρδισε Grammy στην κατηγορία Καλύτερο Σύγχρονο Φολκ Άλμπουμ το 1992 και το 2006 με τα «Missing Years» και «Fair & Square». Επέστρεψε το 2018 με το πρώτο του άλμπουμ σε 13 χρόνια, «The Tree of Forgiveness».

Γεννημένος στο Ιλινόις το 1946, ο Πράιν έμαθε κιθάρα στα πρώτα του εφηβικά χρόνια. Υπηρέτησε στο στρατό και εργάστηκε ως ταχυδρομικός υπάλληλος προτού ξεκινήσει να παίζει μουσική στο Σικάγο στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Συνέβαλε στην άνοδο της φολκ σκηνής της πόλης.

Ο Πράιν κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ το 1971, στο οποίο συμπεριέλαβε τραγούδια όπως «Angel from Montgomery» και «Paradise».

Μετά από οκτώ άλμπουμ που απέσπασαν καλές κριτικές και αποδοχή με τη δισκογραφική Atlantic and Asylum ο Πράιν έκανε διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις για τέσσερα χρόνια για να επανεξετάσει την καριέρα του.

Το 1984 πήρε τον έλεγχο της μουσικής του και ίδρυσε την ανεξάρτητη δισκογραφική Oh Boy Records σε συνεργασία με τον μάνατζέρ του Αλ Μπουνέτα.

Το 1996 υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης καρκινικού όγκου από τον λαιμό, ωστόσο κατάφερε να ξαναβρεί τη φωνή του. Το 2013 υποβλήθηκε σε άλλη μία επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονα.

Ο Τζον Πράιν επηρέασε αμέτρητους τραγουδοποιούς. Το 2010, οι My Morning Jacket, Drive-By Truckers και πολλοί ακόμη συνέβαλαν σε ένα άλμπουμ φόρο τιμής στον τραγουδιστή - τραγουδοποιό, το Broken Hearts & Dirty Windows: Songs of John Prine.

Το 2017, οι Bon Iver έδωσαν συναυλία προς τιμήν του Τζον Πράιν στο Φεστιβάλ Eaux Claires που διοργανώνει το γκρουπ στο Ουισκόνσιν.