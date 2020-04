Οικονομία

Έκτακτο δώρο Πάσχα: σε ποιους καταβάλλεται σήμερα

Τι αναφέρει η απόφαση με τις οδηγίες για τη χορήγηση το επιδόματος του υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σήμερα αναμένεται να καταβληθεί το έκτακτο επίδομα ενίσχυσης των εργαζομένων σε νοσοκομεία, ΕΟΔΥ ΕΚΑΒ και Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όπως αναφέρεται στην απόφαση με οδηγίες για τη χορήγηση το επιδόματος του υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την απόφαση του υφυπουργού το έκτακτο επίδομα χορηγείται:

- Στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στα νοσοκομεία, στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ ΑΕ), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, στα κέντρα ψυχικής υγείας και στα αγροτικά ιατρεία, στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Υγείας, στις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και στην κεντρική υπηρεσία των ΥΠΕ, καθώς επίσης και στο πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καταβάλλεται άπαξ για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που έχει ο δικαιούχος.

- Στο πάσης φύσεως προσωπικό περιλαμβάνονται όλοι οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συμβάσεις έργου κλπ), που προσέφεραν υπηρεσίες στους αναφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των απασχολουμένων με προγράμματα απασχόλησης ή μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), των στελεχών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μετακινήθηκαν, αποσπάσθηκαν ή διατέθηκαν και υπηρετούν στους προαναφερόμενους φορείς, των ιατρών που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία και υπηρετούν σε δομές υγείας ως αγροτικοί ιατροί, καθώς επίσης και το οιοδήποτε διοικητικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό που με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης προσελήφθη, αποσπάσθηκε, μετακινήθηκε και κατά συνέπεια διατέθηκε στους εν λόγω φορείς, για την υποβοήθηση της συνολικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι στις αναφερόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται όλα τα δημόσια νοσοκομεία που εποπτεύονται από τα υπουργεία α) Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.), β) Εθνικής Άμυνας συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών νοσοκομείων, και γ) Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η παραπάνω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στο ακέραιο, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και 15 Απριλίου 2020 και καταβάλλεται με τη μισθοδοσία του μηνός Απριλίου 2020. Επίσης δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος ή το προσωπικό που απασχολείται στους συγκεκριμένους φορείς απουσιάζει με οποιαδήποτε άδεια κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και μέχρι τις 15 Απριλίου 2020, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια και την άδεια ειδικού σκοπού.

Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης. Αντιθέτως, υπόκειται σε όλες τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές κρατήσεις των πρόσθετων αμοιβών, καθώς επίσης και σε φόρο εισοδήματος.