Παναγιωτόπουλος στον ΑΝΤ1: η Τουρκία έχει σχέδιο για “χτυπήματα” στις θρησκευτικές εορτές

Τι λέει ο Υπ. Εθνικής Άμυνας για τα σενάρια "προώθησης" παράτυπων μεταναστών από τα τουρκικά παράλια και την ελληνική αντίδραση, αλλά και τα μέτρα αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού στις Μονάδες των ΕΔ.

«Η πίστη κάθε ανθρώπου είναι προσωπική υπόθεση και καταλαβαίνω την ανάγκη του κάθε ανθρώπου, αλλά αυτά που γίνονται είναι για το γενικό καλό. Επειδή μπαίνουμε στην κρίσιμη καμπή, πρέπει να «κρατήσουμε» αυτές τις ημέρες, παρά το Πάσχα και τον καλό καιρό, για να πάμε στην σταδιακή άρση των μέτρων», τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, σχολιάζοντας τα περιστατικά σε Κουκάκι και Κέρκυρα, όπου ιερείς προσέφεραν την Θεία Κοινωνία, παραβαίνοντας τα μέτρα Κράτους και Εκκλησίας για την αποτροπή εξάπλωσης του κορονοϊού.

Αναφορικά με τα σενάρια για οργανωμένο σχέδιο της Τουρκίας να «σπρώξει» στα ελληνικά νησιά πλήθος από παράτυπους μετανάστες, μεταξύ άλλων που είναι και φορείς κορονοϊού, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, είπε στον ΑΝΤ1, «είναι γεγονός ότι μετά την επιτυχή αντίδραση όσων έγιναν στον Έβρο, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, εξετάζουμε και σενάρια άλλα άλλα, απόπειρας εισροής μεταναστών από τα νησιά».

Σημειώνοντας ότι φαίνεται πως υπάρχει τακτική της Άγκυρας για «χτυπήματα» σε μεγάλες θρησκευτικές εορτές. Ο Υπ. Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι «παραμένουν σε εγρήγορση οι Ένοπλες Δυνάμεις», προσθέτοντας «σε αυτήν την βάση, εξετάζουμε και άλλα σενάρια, παράνομης εισόδου στην Ελλάδα, διότι όταν προσπαθείς να «μπουκάρεις» σε μια χώρα, όπως έγινε το τριήμερο της Καθ. Δευτέρας, μόνο νόμιμο δεν είναι»,

«Εμείς έχουν πληροφορίες, είναι συγκεκριμένες, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα στοιχεία που όλοι βλέπουμε και ακούμε, μελετάμε κι άλλα στοιχεία» τόνισε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», επισημαίνονται ότι «Η Τουρκία βρίσκεται σε δύσκολη θέση και λόγω του κορονοϊού».

Σε ότι αφορά τον τρόπο αντίδρασης της Ελλάδας, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε «θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας κατά μήκος των συνόρων. Στον Έβρο ενισχύεται ο φράχτης όπου υπάρχει και δημιουργείται σε σημεία που δεν υπάρχει. Στην θάλασσα, που είναι πιο δύσκολη η προσπάθεια από ότι στην ξηρά, εκεί είμαστε μαζί με το Λιμενικό», ενώ επεσήμανε ότι «οι οδηγίες που εμείς δίνουμε είναι για αποτροπή».

Σε ότι αφορά τα πιθανά κρούσματα κορονοϊού σε μονάδες των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, αφού τόνισε ότι «δεν μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν», σημείωσε ότι ήδη από τις 11 Μαρτίου ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για την αποφυγή των συναθροίσεων και τον εφοδιασμό των μονάδων με μέσα προστασίας «και στην πορεία αναθεωρούσαμε όλα αυτά τα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζουμε την υγεία όλων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι τα πήγαμε αρκετά καλά, είχαμε στο σύνολο των Ενόπλων Δυνάμεων 30 κρούσματα, ε των οποίων τα 3 ήταν σοβαρά, είχαμε και 1 θάνατο δυστυχώς, ενός στελέχους που είχε και άλλα προβλήματα υγείας», ανέφερε ο ΥΕΘΑ.

Αναφερόμενος στην αναστολή των αδειών όσων φοιτούν σε στρατιωτικές σχολές, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε «δεν μπορούμε να χαλάσουμε ένα μέτρο που απέδωσε. Θα ήθελα να επιδειχθεί υπομονή λίγο ακόμη για να μην χαθεί η χρονιά, να μην κλείσουν οι Σχολές. Μετά θα δώσουμε κάποια άδεια, ώστε να ισοσκελίσουμε αυτόν τον περιορισμό που δημιουργεί και μια στεναχώρια. Καλύτερα όμως να είναι μέσα στις Σχολές, λίγο περιορισμένοι και κάπως στεναχωρημένοι, αλλά υγιείς».