Πολιτική

Παπαντωνίου: είμαστε στην αρχή του τέλους της οδύσσειας

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε επιστολή-μήνυμα του ο πρώην Υπουργός, ο οποίος αποφυλακίστηκε μετά από 18 μήνες.

Σε ανοιχτή επιστολή του, ο Γιάννος Παπαντωνίου, αναφέρεται στην δικαστική εμπλοκή του ιδίου και της συζύγου του, λίγες ώρες μετά την αποφυλάκιση αμφοτέρων, κάνοντας λόγο για οδύσσεια.

Η ανοιχτή επιστολή του Γιάννου Παπαντωνίου

«Αγαπητοί φίλες και φίλοι,

Όπως θα έχετε ενημερωθεί, την Τρίτη 7-4-2020 ανέκτησα την ελευθερία μου! Η ανακριτική αρχή τελικά αποδέχτηκε το αίτημα για τερματισμό της προσωρινής κράτησης, σε συνέχεια Βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου που δεν παρέπεμψε την υπόθεσή μου σε δίκη αλλά διέταξε περαιτέρω ανάκριση. Μετά από ένα νέο γύρο ερευνών, η δικογραφία θα επανυποβληθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο για να αποφασιστεί, με νέο Βούλευμα, είτε η παραπομπή σε δίκη είτε η απαλλαγή από τις κατηγορίες. Στο σκεπτικό για μη παραπομπή σε δίκη και επιστροφή στην ανάκριση αναφέρεται ότι οι κατηγορίες που μου αποδόθηκαν δεν είναι επαρκώς στοιχειοθετημένες γιατί δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν τα μη πολιτικά πρόσωπα που κατηγορούνται – κυρίως οι Αξιωματικοί του Ναυτικού που μετείχαν στην προετοιμασία της σύμβασης για τον Εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής των 6 φρεγατών τύπου S.

Είναι πρωτοφανές το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές, αφού φυλάκισαν ένα κορυφαίο υπουργό της κυβέρνησης για 17 μήνες, παραδέχονται ότι δεν μπορεί να δικαστεί γιατί οι κατηγορίες εναντίον του χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση! Στη δήλωσή μου προς τον τύπο, όταν αποφυλακίστηκα, επισήμανα ότι αυτό επιβεβαιώνει πόσο κατασκευασμένη και πολιτικά υποκινούμενη ήταν η ποινική δίωξη για «απιστία» στη σύμβαση των φρεγατών που μου ασκήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, και πόσο προσχεδιασμένη ήταν η ίδια η προφυλάκιση, λίγες ημέρες μετά την εξαγγελία του Δόγματος Πολάκη. Είναι μια πρώτη νίκη στον αγώνα να αποδείξω την αθωότητά μου και να καταλογίσω ευθύνες στους κατηγόρους μου για την τεράστια, ανθρώπινη, ηθική και οικονομική βλάβη που προκλήθηκε σε εμένα και την οικογένειά μου.

Οι προοπτικές έχουν προφανώς βελτιωθεί σημαντικά. Τα μη πολιτικά πρόσωπα – μεταξύ τους Αξιωματικοί σε κορυφαίες θέσεις στην ιεραρχία – αναμένεται να στηρίξουν δυναμικά τη σύμβαση των φρεγατών και να αναδείξουν τη χρησιμότητά της επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα απέκτησε σύγχρονες φρεγάτες, που προστατεύουν αποτελεσματικά τα θαλάσσια σύνορά μας τα τελευταία 15 χρόνια, με το ένα δέκατο του κόστους της εναλλακτικής επιλογής για αγορά νέων φρεγατών – επιλογή που το Ελληνικό Κράτος δεν εξέτασε καν στη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Σχετικά με την άλλη κατηγορία, για «παθητική δωροδοκία», είναι πλήρως αβάσιμη δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των δικών μου τραπεζικών καταθέσεων σε μετρητά πραγματοποιήθηκε το 2002, ενώ οι αναλήψεις σε μετρητά του αντιπροσώπου της εταιρίας – που υποτίθεται ότι με κάποιο απροσδιόριστο τρόπο συνδέονται με τις δικές μου καταθέσεις σε μετρητά – πραγματοποιήθηκαν τον επόμενο χρόνο, το 2003 (!). Επιπλέον, δεν υπάρχει καμιά απολύτως χρονική ή αριθμητική σχέση μεταξύ οποιωνδήποτε άλλων αναλήψεων και καταθέσεων. Εξάλλου, ο αντιπρόσωπος έχει πεθάνει και δεν μπορεί να διαψεύσει τις αήθεις φαντασιώσεις του κατηγορητηρίου.

Δεν είμαστε στο τέλος της οδύσσειας, αλλά στην αρχή του τέλους.

Θέλω, εκ μέρους και της συζύγου μου – που η ίδια επίσης προφυλακίστηκε – και της οικογένειάς μου, να σας ευχαριστήσω θερμά για τη στήριξή σας στη διάρκεια αυτής της απίστευτης δοκιμασίας. Η δική σας στήριξη έδωσε δύναμη στον αγώνα μας για δικαίωση αλλά και απόδοση ευθυνών, όπου αναλογούν.

Με θερμούς χαιρετισμούς,

Γιάννος Παπαντωνίου».