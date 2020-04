Υγεία - Περιβάλλον

ΕΚΑΒ: μείνετε σπίτι για να βγούμε όλοι νικητές (βίντεο)

Οι γιατροί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ δε θα μείνουν σπίτι, φροντίζοντας για όλους εμάς, διαβεβαιώνει ο Πρόεδρος του Ν. Παπαευσταθίου.

Με την παρότρυνση να μείνουμε σπίτι αυτό το Πάσχα, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, στέλνει τις ευχές του, βεβαιώνοντας πως οι γιατροί και οι διασώστες του ΕΚΑΒ δεν θα μείνουν σπίτι, φροντίζοντας για την υγεία όλων μας.

Οι πασχαλινές ευχές από τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ:

Αυτό το Πάσχα θα είναι διαφορετικό...

Περισσότερο από ποτέ, όλοι μας έχουμε την ανάγκη να μοιραστούμε συναισθήματα, σκέψεις και έννοιες...

Αυτές τις μέρες, οι δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι μας, ας γίνουν η απαρχή της εσωτερικής μας αναγέννησης...

Ας είναι η βάση για να δώσουμε, χωριστά καθένας μας, ένα μήνυμα ΖΩΗΣ...

Ας δείξουμε πόσο πολύ νοιαζόμαστε, σεβόμαστε την οικογένεια μας, τους φίλους μας αλλά και τους συνανθρώπους μας...

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ για να είμαστε όλοι ΑΣΦΑΛΕΙΣ!

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ για να είστε όλοι ΥΓΙΕΙΣ!

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΠΙΤΙ για να βγούμε όλοι ΝΙΚΗΤΕΣ!

Οι Διασώστες & οι Iατροί του ΕΚΑΒ... ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝΕ ΣΠΙΤΙ για όλους εσάς!

Καλή Ανάσταση & Καλό Πάσχα!

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ

Νίκος Π. Παπαευσταθίου