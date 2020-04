Πολιτική

Πέτσας: είναι κρίμα να χάσουμε τον” πόλεμο” με τον κορονοϊό από την χαλάρωση μερικών ωρών

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά και τις προσλήψεις στο χώρο της Υγείας.

Με τη ρητή υπογράμμιση ότι «το φετινό Πάσχα είναι αλλιώς», δεν θα πάμε στις εκκλησιές αλλά ούτε σε σπίτια συγγενών και φίλων ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Αυτό άλλωστε επιβάλλει το μήνυμα αγάπης που εκπέμπουν οι άγιες αυτές ημέρες», τόνισε.

«Για να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, μένουμε φέτος μακριά» πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας εν συντομία τα εν ισχύ μέτρα για αποφυγή κάθε συγχρωτισμού για να σπάσουμε την αλυσίδα της μετάδοσης.

Όπως είπε είναι εξαιρετικά θετικό ότι στην προσπάθεια αυτή συμμετέχει με υπευθυνότητα και η Εκκλησία της Ελλάδος που έχει ήδη ενημερώσει ότι οι λειτουργίες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών και οι εκκλησίες μας θα είναι κλειστές για το κοινό.

Υπογράμμισε όμως ότι και τα μέσα ενημέρωσης και οι εργαζόμενοι σε αυτά έχουν ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και σοβαρότητα προσφέροντας συνεχή ενημέρωση για την πορεία της μάχης απέναντι στην πανδημία του κορονοϊού.

Οι Έλληνες κερδίσαμε σημαντικές μάχες και θα ήταν άδικο να χάσουμε τον πόλεμο από τη χαλάρωση λίγων ωρών

Ο κ. Πέτσας, ευχαρίστησε τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ και για τα αντανακλαστικά τους να δείχνουν σε απευθείας μετάδοση τις λειτουργίες της Μεγάλης Εβδομάδας ώστε να έχουν πρόσβαση οι πιστοί από το σπίτι. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη δυνατότητα που προσφέρει η ΕΡΤ από τη Μεγάλη Τρίτη για τη μετάδοση των ακολουθιών και στη νοηματική γλώσσα.

«Οι Έλληνες κερδίσαμε σημαντικές μάχες και θα ήταν άδικο να χάσουμε τον πόλεμο από τη χαλάρωση λίγων ωρών», τόνισε ο κ. Πέτσας.

Στο σημείο αυτό απηύθυνε έκκληση «ακόμη και στους λίγους όπως φάνηκε από χθεσινή δημοσκόπηση που σκέπτονται να μετακινηθούν την Κυριακή του Πάσχα για να επισκεφθούν συγγενείς και φίλους, να μην το κάνουν. Πρώτον γιατί θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τη δική τους και των προσώπων που αγαπούν. Και δεύτερον γιατί αν το κάνουν θα παραβιάσουν τα περιοριστικά μέτρα που ακολουθούν οι υπόλοιποι συμπολίτες τους, οι 9 στους 10 Έλληνες κι αυτό θα επισύρει φυσικά αυστηρές ίσως και αυστηρότερες από τις μέχρι σήμερα κυρώσεις και κυρίως θα διαταράξει την ομοψυχία και την ενότητα που μας έχει οδηγήσει με επιτυχία μέχρι εδώ. Γιατί από τη συμμόρφωση όλων στα δύσκολα και πρωτόγνωρα αυτά μέτρα θα εξαρτηθεί η αντίστροφη μέτρηση για τη σταδιακή μετάβαση στην κανονικότητα», τόνισε.

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται το στρατηγικό σχέδιο σταδιακής μετάβασης στην κανονικότητα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσας, κατά την ενημέρωση επανέλαβε ότι όπως είναι γνωστό τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν μέχρι τις 27 Απριλίου και πρόσθεσε, «Η κυβέρνηση επεξεργάζεται το στρατηγικό σχέδιο σταδιακής μετάβασης στην κανονικότητα λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις εισηγήσεις των ειδικών. Αλλά παρακαλώ, δεν είμαστε ακόμη εκεί».

Επανέλαβε επίσης το μότο «Μένουμε σπίτι, βγαίνουμε νικητές» και διευκρίνισε ότι σε κάθε περίπτωση η μετάβαση στην κανονικότητα θα είναι «σταδιακή και μακρόσυρτη. Δεν θα είναι αυτόματη και οριζόντια. Θα είναι σαν θερμοστάτης. Όχι σαν διακόπτης».

Επίσης ότι «θα ξεδιπλώνεται σε διαδοχικές φάσεις διαφορετικές για κάθε τομέα της οικονομίας και κάθε πληθυσμιακή ομάδα. Κάθε βήμα θα είναι ελεγχόμενο και κάθε επόμενο θα εξαρτάται από τα αποτελέσματα του προηγούμενου. Και τα αποτελέσματα της στρατηγικής θα αξιολογούνται καθημερινά».

Συνεχίζονται οι προσλήψεις στην Υγεία, η δημιουργία νέων ΜΕΘ και η προμήθεια υλικού

Ο κ. Πέτσας ανέφερε στη συνέχεια, ότι συνεχίζονται οι προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, η δημιουργία νέων μονάδων εντατικής θεραπείας όπως και η προμήθεια πρόσθετου υγειονομικού υλικού.

Είπε ότι ήδη έχουν αυξηθεί οι ΜΕΘ από τις 565 σε 997, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3.073 προσλήψεις (381 αφορούν ιατρικό προσωπικό και 2.692 νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό). Πρόσθεσε ότι οι εγκρίσεις για νέες προσλήψεις φθάνουν τις 4.824 δηλαδή περίπου δυόμιση φορές πάνω από τις αρχικά εγκριθείσες.

Στο μεταξύ συγκροτούνται 500 νέες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας οι οποίες θα παρέχουν κατ' οίκον υπηρεσίες και δημιουργήθηκε μητρώο ασθενών κορονοϊού ως σημείο αναφοράς. Ενισχύονται παράλληλα οι δυνατότητες του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για τη διάγνωση κρουσμάτων. Πρόσθεσε ότι όπως ανέφερε και ο πρωθυπουργός κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στο Κέντρο στις Αχαρνές, είναι πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να προσθέσουμε σημαντική δυνατότητα τεστ καθώς θα αρχίσουμε να εξετάζουμε το σταδιακό άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η εμπιστοσύνη των αγορών προς την Ελλάδα και την κυβέρνηση επιβεβαιώνεται στην πράξη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας υπογράμμισε επίσης ότι με απόφαση του πρωθυπουργού εγκρίθηκε χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για επιδημιολογική μελέτη του κορονοϊού στην οποία συμπράττουν πανεπιστημιακές σχολές και επιστημονικοί φορείς,

Σε ό,τι αφορά την οικονομία, ο κ. Πέτσας τόνισε πως «είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι χθες το Ελληνικό Δημόσιο προχώρησε στην έκδοση επταετούς ομολόγου, άντλησε ποσό ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ με επιτόκιο 2%. Παρά την παγκόσμια οικονομική καταιγίδα, μέσα σε αντίξοες συνθήκες η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί. Η εμπιστοσύνη των αγορών προς την Ελλάδα και την κυβέρνηση επιβεβαιώνεται στην πράξη κι αυτό είναι όφελος για όλους τους Έλληνες. Στο μεταξύ συνεχίζουμε με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης τη στήριξη επιχειρήσεων, εργαζομένων και ανέργων. Είχαμε πει από την αρχή ότι οι παρεμβάσεις μας για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης θα είναι δυναμικές και εξελισσόμενες, όχι στατικές. Ξεκίνησαν με κάλυψη των πιο πιεστικών αναγκών και συνεχίζονται πάντα με αλληλεγγύη και δικαιοσύνη. Με διεύρυνση του κύκλου των συμπολιτών μας που πλήττονται αλλά και με παρεμβάσεις σε κλάδους της οικονομίας μας όπως ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα, ο πρωτογενής τομέας».