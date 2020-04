Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Ανοιξιάτικες θα είναι οι συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για την μεγάλη Παρασκευή. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά ηπειρωτικά, τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Μεγάλη Παρασκευή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τις ασθένειες και εχθρούς πυρηνοκάρπων. Όσον αφορά την βλαστική κατάσταση, οι καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων ανάλογα με το είδος, την ποικιλία και την περιοχή, βρίσκονται από το βλαστικό στάδιο της πράσινης κορυφής (όψιμες ποικιλίες κερασιάς), ως το στάδιο της καρπόδεσης (ποικιλίες βερικοκιάς, ροδακινιάς και δαμασκηνιάς). Οι περισσότερες καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο της πλήρους ανθοφορίας, της πτώσης των πετάλων και του σχισίματος του κάλυκα.

Η περίοδος από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και την καρπόδεση είναι περίοδος μεγάλης ευαισθησίας, όσον αφορά τον κίνδυνο προσβολών κυρίως από μυκητολογικές ασθένειες. Εδώ και μία εβδομάδα περίπου οι ακραίες για την εποχή καιρικές συνθήκες που επικρατούν (καιρός ψυχρός, βροχερός με ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρά ανεμώδης, υγρός και ομιχλώδης), θεωρούνται καταστροφικές για την ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών και ιδιαίτερα για την καλή καρπόδεση, καθώς και την ανάπτυξη των νεαρών καρπών.

Τέτοιες καιρικές συνθήκες ευνοούν ιδιαίτερα μυκητολογικές και βακτηριολογικές ασθένειες, οι οποίες ανάλογα με το παθογόνο, την ευαισθησία της ποικιλίας και το ιστορικό της καλλιέργειας, μπορεί να πάρουν επιδημική μορφή και να προκαλέσουν σοβαρή καταστροφή στην παραγωγή.

Εντομολπγικοί εχθροί: Την εποχή αυτή συστήνεται στους καλλιεργητές να αναρτήσουν στους οπωρώνες φερομονικές παγίδες για τον έλεγχο της δραστηριότητας των ακμαίων των εντόμων εχθρών που προσβάλλουν τα πυρηνόκαρπα, η εμφάνιση των οποίων αναμένεται με την βελτίωση των καιρικών συνθηκών και την παρουσία της τρυφερής βλάστησης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.