Οικονομία

Ο κορονοϊός έδωσε ώθηση στο ελληνικό μέλι

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ενώ μειώθηκε η κατανάλωση του μελιού στα σούπερ μάρκετ, παρατηρήθηκε μια αύξηση στις πωλήσεις των ελληνικών μελιών κατά 15%!

«Στροφή» προς τα ελληνικά μέλια φαίνεται ότι έκαναν οι καταναλωτές εν μέσω καραντίνας εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Οι ευεργετικές ιδιότητες του μελιού για την υγεία μας είναι γνωστές από την αρχαιότητα. Θεωρείται ότι θωρακίζει τον οργανισμό απέναντι σε διάφορους ιούς, βοηθώντας στη δημιουργία ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΜΣΕ), Βασίλη Ντούρα οι Έλληνες στράφηκαν στα ελληνικά μέλια γιατί «καταλαβαίνουν πως όταν αγοράζεις ένα μέλι, αγοράζεις κάτι παραπάνω από τροφή». Ο ίδιος ανέφερε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις «ενώ μειώθηκε η κατανάλωση του μελιού στα σούπερ μάρκετ, παρατηρήθηκε μια αύξηση στις πωλήσεις των ελληνικών μελιών κατά 15%» και υπογράμμισε ότι «η μείωση στη συνολική αγορά του μελιού στα σούπερ μάρκετ έφτασε το 5%».

Η απαγόρευση των μετακινήσεων, η οποία και αποτέλεσε ένα από τα μέτρα που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για να περιορίσει τη μετάδοση του κορονοϊού, πέρα από τη δραστική μείωση των κρουσμάτων από τον ιό, είχε κάποια αρνητικά αποτελέσματα, ειδικά σε ό,τι αφορά τον κλάδο της μελισσοκομίας. «Ένα μέρος των μελισσοκόμων έχουν χάσει από τους περιορισμούς καθώς δεν μπόρεσαν να πάνε σε άλλους νομούς» σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ντούρας. «Στερηθήκαμε πολλές ανθοφορίες, μεταξύ αυτών την ανθοφορία της πορτοκαλιάς, η οποία τελειώνει τώρα, των πεύκων κ.α.» επισημαίνοντας ότι «αυτό συνεπάγεται με απώλεια εισοδήματος σε πρώτη φάση, ενώ σε περίπτωση που η χρονιά δεν πάει καλά ενδέχεται να εξελιχθεί και σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου (σ.σ. μελισσών)». Μάλιστα, εξαιτίας και αυτής της εξέλιξης η Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος «απέστειλε επιστολή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη προκειμένου να ενταχθούν οι μελισσοκόμοι στους ΚΑΔ» όπως είπε ο κ. Ντούρας.

Με τον οδικό χάρτη άρσης των περιοριστικών μέτρων να έχει παρουσιαστεί πριν από μερικές ημέρες από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, η 18η Μαΐου είναι μια κομβική ημερομηνία και για τον κλάδο της μελισσοκομίας. Πρόκειται για την ημέρα που σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται να επιτραπεί η μετακίνηση προς την επαρχία, όχι όμως και στα νησιά, πράγμα που αναμένεται να γίνει μετά την 1η Ιουνίου. «Ελπίζουμε μετά τη 18η Μαΐου να μας δώσουν άδεια να μετακινούμαστε» είπε ο πρόεδρος της ΟΜΣΕ εκφράζοντας το παράπονο ότι «είχαμε ζητήσει να λάβουμε εξαίρεση και δεν πήραμε καμία απάντηση».

«20-25.000 οι μελισσοκόμοι με πάνω από 2 εκατομμύρια οι κυψέλες»

Ο κλάδος της μελισσοκομίας αποτέλεσε διέξοδο για πολλούς κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα μας τα περασμένα χρόνια, καθώς δεν ήταν λίγοι αυτοί που επέλεξαν να αφήσουν τα αστικά κέντρα και να μεταβούν στην επαρχία.

«Εκτίμησή μας είναι ότι οι Έλληνες μελισσοκόμοι είναι πάνω από 20.000 έως 25.000» είπε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κ. Ντούρας σημειώνοντας ότι «από αυτούς, οι 5.000 είναι οι κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμοι, 10.000 οι ετεροαπασχολούμενοι και περίπου 10.000 είναι οι ερασιτέχνες, μικροί μελισσοκόμοι».

Κατά τη διάρκεια της κρίσης έως το 2015, σύμφωνα με εκτιμήσεις 3-5.000 αποφάσισαν να ασχοληθούν με τη μελισσοκομία, με κάποιους από αυτούς εν συνεχεία να εγκαταλείπουν και άλλοι να γίνονται μεταπωλητές. Τα μελίσσια στη χώρα μας σύμφωνα με τον κ. Ντούρα ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια, ενώ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δηλώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου 1.300.000, αριθμό που εξάγει από τις δηλώσεις διαχείμασης.

Τέλος, ως προς την παραγωγή σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΛΣΤΑΤ) στη χώρα μας παράγονται 17.000 τόνοι μέλι, με τον πρόεδρο της ΟΜΣΕ να κάνει λόγο για μια παραγωγή η οποία ανέρχεται σε περισσότερους από 30.000 τόνους. «Στα σούπερ μάρκετ πωλούνται 6-7.000 τόνοι, περί τους 3.000 τόνους σε άλλα μαγαζιά και οι υπόλοιποι χέρι-με χέρι» σημειώνει χαρακτηριστικά.