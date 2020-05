Κοινωνία

Δίπλωμα οδήγησης: πότε ξεκινούν οι εξετάσεις

Με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής οι εξετάσεις. Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, όπως ο αριθμός των υποψηφίων στις αίθουσες να είναι μειωμένος κατά 50% καθώς και χρήση προστατευτικής μάσκας, ξεκινούν από τις 11 Μαΐου 2020 οι θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης, σύμφωνα με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στην απόφαση:

Από την 11η Μαΐου 2020 επιτρέπεται με ευθύνη του προϊσταμένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραμματισμός και η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών εκτός των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτησης Π.Ε.Ι. των κατηγοριών D1, D1E, D & DE.

Από την 1η Ιουνίου 2020 επιτρέπεται με ευθύνη του προϊσταμέμου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραμματισμός θεωρητικών εξετάσεων και η διενέργεια δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των ίδιων κατηγοριών.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υπό την προϋπόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης πληρώνεται µε το 50% της χωρητικότητάς της και με κατανομή των εξεταζόμενων σε εύλογη απόσταση μεταξύ τους.

Ως προς τις πρακτικές εξετάσεις, η δοκιµασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. διενεργούνται χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα σηµεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός εκπαιδευτών /υποψηφίων ανά σηµείο αφετηρίας.

Ειδικά για τις κατηγορίες Β & ΒΕ με ευθύνη του προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών , προγραμματίζονται ανά Επιτροπή εξέτασης έως το 50% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού υποψηφίων και χρησιμοποιούνται επίσης όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός εκπαιδευτών /υποψηφίων ανά σημείο αφετηρίας.

Με ευθύνη του παριστάµενου εκπαιδευτή η μεταφορά των υποψηφίων από και προς το χώρο της δοκιμασίας /εξέτασης υλοποιείται τηρουμένων των προσωρινών περιοριστικών μέτρων περί μεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του COVID19 και των επικείμενων οδηγιών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των μέτρων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση η διενέργεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων, των δοκιµασιών προσόντων και συμπεριφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται υποχρεωτικά τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για την αποφυγή διασποράς του COVID-19 και συγκεκριμένα ορίζεται:

Χρήση μάσκας , γαντιών και αντιση?πτικού διαλύματος ή µαντηλακίων.

Μη λειτουργία του κλιματισμού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και ανοιχτά παράθυρα.

Παραµονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (πχ. διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου).

Δίκυκλα

Για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς προσόντων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις με τον προσωπικό του εξοπλισμό( κράνος, προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και υποδήματα ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει προστατευτικό ρουχισµό επιτρέπεται η χρήση επικαλαμίδων , επιγονατίδων και επιαγκωνίδων.

Από τις 11 Μαίου ξεκινά και η διενέργεια των μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. τα οποία διενεργούνται, υποχρεωτικά υπό την προϋπόθεση ότι η απόσταση μεταξύ των εκπαιδευομένων και µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου , µε ευθύνη του ?ιευθυντή Σπουδών της Σχολής/Κέντρου, δεν θα είναι μικρότερη των 2 μέτρων .

Αναφορικά με τους εκπαιδευτές, με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι παρατείνεται έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς της νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που λήγει το χρονικό διάστημα από 16η Μαρτίου 2020 μέχρι και 30η Ιουλίου 2020.