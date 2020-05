Οικονομία

ΟΑΕΔ: Ηλεκτρονική η ανανέωση δελτίων ανεργίας

Πως θα γίνεται η πρόσβαση νέων χρηστών στις περισσότερες από 40 διαθέσιμες e-υπηρεσίες...

Λήγει την Κυριακή 10 Μαΐου η αυτόματη ανανέωση των δελτίων ανεργίας στην οποία είχε προχωρήσει η διοίκηση του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται πως όλα τα δελτία ανεργίας που έληγαν από τις 18 Μαρτίου έως και τις 10 Μαΐου 2020 έχουν ήδη ανανεωθεί αυτόματα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Οργανισμού.

Από τη Δευτέρα 11 Μαΐου, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα ανανεώνουν το δελτίο ανεργίας τους μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας.

Ο ΟΑΕΔ έχει υλοποιήσει ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερες από 40 ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ανέργους, εργαζόμενους, εργοδότες και επιχειρήσεις. Η πρόσβαση νέων χρηστών στις περισσότερες από 40 διαθέσιμες e-υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών του TAXISnet.

Η ανανέωση μπορεί επίσης να πραγματοποιείται με αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά συστήνεται η μη προσέλευση στα ΚΕΠ για τον περιορισμό των μετακινήσεων και την αποφυγή συγχρωτισμού.