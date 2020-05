Οικονομία

Η κορονο-ατζέντα του Eurogroup της 8ης Μαΐου

Της Μαρίας Αρώνη

Η τεχνική προετοιμασία για τη δυνατότητα χρηματοδότησης των κρατών-μελών από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) για να καλυφθούν οι κρατικές δαπάνες στον τομέα της υγείας, θα συζητηθεί, μεταξύ άλλων, στην τηλεδιάσκεψη του Eurogroup της 8ης Μαΐου, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Ευρωομάδας, Μάριο Σεντένο.

Βάσει της εντολής που δόθηκε από τους ευρωπαίους ηγέτες στις 23 Απριλίου, οι υπουργοί οικονομικών θα συζητήσουν τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν τη χρηματοδότηση μέσω του ΕΜΣ, ώστε να τεθεί σε λειτουργία ως την 1η Ιουνίου. «Η συζήτηση έχει προχωρήσει, είμαστε σε καλό δρόμο και θα ολοκληρώσουμε σύντομα τις λεπτομέρειες», ανέφερε αξιωματούχος της ευρωζώνης που ενημέρωσε σήμερα τον Τύπο στις Βρυξέλλες. Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι η εποπτεία των κρατών που ενδεχομένως ζητήσουν χρηματοδότηση από τον ΕΜΣ θα είναι «εξαιρετικά ελαφρά».

Σε ό,τι αφορά, το δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζόμενους, μέσα από το πρόγραμμα στήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SURE), αλλά και το δίχτυ ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, μέσω της ΕΤΕπ, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης ανέφερε ότι η λειτουργία τους ενδέχεται να καθυστερήσει πέραν της 1ης Ιουνίου, λόγω πρακτικών περιορισμών από τα εθνικά κοινοβούλια.

Εξάλλου, το Eurogroup θα εξετάσει την οικονομική κατάσταση στη ζώνη του ευρώ, με βάση τις οικονομικές προβλέψεις που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του μελλοντικού Ευρωπαϊκού Ταμείου για την ανάκαμψη που συνδέεται με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο δεν βρίσκεται στην ατζέντα του μεθαυριανού Eurogroup, αλλά όπως σημείωσε ο αξιωματούχος της ευρωζώνης, κάποιοι υπουργοί αναμένεται να το θέσουν προς συζήτηση. Σημείωσε, ωστόσο, ότι βασικός παράγοντας στη συζήτηση αυτή είναι η πρόταση που αναμένεται να εκπονηθεί τις επόμενες εβδομάδες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, σύμφωνα με τον ίδιο παράγοντα της ευρωζώνης, το Eurogroup θα ενημερωθεί αλλά δεν θα τοποθετηθεί επί της απόφασης του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου για το πρόγραμμα ομολόγων της ΕΚΤ. ΄Οπως σημείωσε, ο ίδιος, από οικονομικής άποψης το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας ζήτησε απλά περισσότερη δικαιολόγηση των σχετικών αποφάσεων και οι αγορές δεν αντέδρασαν ιδιαίτερα. Από νομικής άποψης, είπε, θα ασχοληθούν οι αρμόδιες νομικές υπηρεσίες της ΕΕ και όχι το Eurogroup.