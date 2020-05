Υγεία - Περιβάλλον

Γερμανία: Διαθέσιμο σύντομα το Remdesivir στην “μάχη” κατά του κορονοϊού

Οι μελέτες, οι οποίες προχωρούν με «ρυθμούς - ρεκόρ», βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, λέει Γερμανός καθηγητής λοιμωξιολογίας.

Το σκεύασμα Remdesivir αναμένεται να είναι διαθέσιμο σύντομα, εντός εβδομάδων ή λίγων μηνών, στην μάχη κατά του κορονοϊού, υποστηρίζει ο Γερμανός καθηγητής λοιμωξιολογίας του Πανεπιστημίου της Κολωνίας Γκερντ Φετκενχόιερ.

Όπως δηλώνει στην «Koelner Stadt-Anzeiger» ο κ. Φετκενχόιερ, ως επικεφαλής της γερμανικής ερευνητικής ομάδας της διεθνούς κοινοπραξίας που μελετά το Remdesivir, φάρμακο το οποίο δημιουργήθηκε αρχικά για τον ιό του Έμπολα, σε λίγο το σκεύασμα θα είναι διαθέσιμο σε επαρκείς ποσότητες, ενώ οι μελέτες, οι οποίες προχωρούν με «ρυθμούς - ρεκόρ», βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο. «Το φάρμακο λειτουργεί. Έχουμε διαπιστώσει ότι περιορίζει τη σοβαρή εξέλιξη της Covid-19», επισημαίνει ο κ. Φετκενχόιερ και προσθέτει ότι, αν και δεν έχουν γίνει γνωστές σοβαρές παρενέργειες, το φάρμακο θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω προκειμένου να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση του.

Ο Γερμανός επιστήμονας απευθύνει ταυτόχρονα έκκληση να διατηρηθεί χαμηλά η τιμή του εν λόγω φαρμάκου και σημειώνει ότι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της κοινοπραξίας, θα πρέπει να κοστίζει λίγο περισσότερο από 10 ευρώ για θεραπεία 10 ημερών. «Το πόσο ακριβά όμως θα πωληθεί μετά, είναι μια άλλη συζήτηση», λέει χαρακτηριστικά.