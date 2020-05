Life

Σαρλίζ Θερόν: Το “ευχαριστώ”' στις διάσημες γυναίκες που στήριξαν την εκστρατεία της

Η πρωτοβουλία #TogetherForHer συγκέντρωσε 500.000 δολάρια για καταφύγια θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στις ΗΠΑ και τη Νότια Αφρική.

Η Σαρλίζ Θερόν ευχαρίστησε τις διάσημες που πήραν μέρος στην εκστρατεία της κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Η ηθοποιός και κινηματογραφική παραγωγός Σαρλίζ Θέρον τόνισε ότι περισσότερες από 50 διάσημες γυναίκες, από την ηθοποιό Ριζ Γουίδερσπουν έως την κορυφαία αθλήτρια ποδοσφαίρου, Μέγκαν Ράπινο πήραν μέρος στην εκστρατεία της για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Η πρωτοβουλία #TogetherForHer που ξεκίνησε τον Απρίλιο από το Charlise Theron Africa Outreach Project σε συνεργασία με την οργάνωση CARE και το Entertainment Industry Foundation συγκέντρωσε 500.000 δολάρια για καταφύγια θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στις ΗΠΑ και τη Νότια Αφρική.

«(Μία στις τρεις) γυναίκες θα βιώσουν βία βάσει φύλου στη διάρκεια της ζωής τους. Τον τελευταίο χρόνο, 243 εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια έχουν υποστεί. Οι ανθρωπιστικές κρίσεις όπως η πανδημία του νέου κορονοϊού την επιδεινώνουν» αναφέρει η ηθοποιός σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Είμαι τόσο περήφανη που αυτές οι εξαιρετικές, πανίσχυρες γυναίκες, άκουσαν την έκκλησή μου και ενώνονται».

Περισσότερα από 50 γυναίκες πρότυπα από τον κόσμο του κινηματογράφου, του αθλητισμού, της μόδας και των επιχειρήσεων διέθεσαν χρηματικά ποσά για την εκστρατεία για να βοηθήσουν τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν βία ενώ αναγκάζονται να παραμένουν κλεισμένες μέσα.

Οι ηθοποιοί που συμμετέχουν στην εκστρατεία της Σαρλίζ Θέρον είναι οι Μισέλ Ουίλιαμς, η Σάλμα Χάγιεκ και η Βαϊόλα Ντέιβις. Επίσης συμμετέχουν η Βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας, Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ, η επιχειρησιακή διευθύντρια του Facebook και το μοντέλο Ιμάν.

Οι δωρεές στην πρωτοβουλία θα υποστηρίξουν τις γυναίκες σε έως και 100 χώρες, σύμφωνα με ανακοίνωση για την εκστρατεία.

«Είμαι παιδί που έχω επιζήσει από ενδοοικογενειακή βία» δήλωσε η ηθοποιός Βαϊόλα Ντέβις.

«Η παροχή χρημάτων στα θύματα ως μέσο για την έξοδό τους από την κατάσταση, αλλά και η συναισθηματική υποστήριξη για να γνωρίζουν ότι αξίζουν, είναι τα πάντα» πρόσθεσε.

Η Σαρλίζ Θέρον είχε επίσης προσωπική εμπειρία ενδοοικογενειακής βίας. Όταν ήταν ηλικία 15 ετών, η μητέρα της πυροβόλησε θανάσιμα τον αλκοολικό πατέρα της καθώς απειλούσε την οικογένεια υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τον περασμένο μήνα, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να αντιμετωπίσουν επειγόντως την «τρομακτική παγκόσμια έξαρση» ενδοοικογενειακής βίας που τροφοδοτείται από το μέτρο αναγκαστικής παραμονής στο σπίτι λόγω της πανδημίας.