Life

Κωστάλας στο “Πρωινό”: Το ατύχημα στο Τορίνο και η συμμετοχή στο “Dancing With The Stars” (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η υποτροφία για το Πανεπιστήμιο στην Νέα Υόρκη, οι δουλειές που έκανε για να επιβιώσει και η πρώτη του... αφήγηση.