Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στους 154 οι νεκροί στην Ελλάδα

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών στην χώρα. Ακόμα ένας άνθρωπος έχασε την "μάχη" με τον κορονοϊό.

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό στην Ελλάδα καθώς ακόμα ένας ασθενής έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άντρα 53 ετών με ιστορικό καρκίνου του πνεύμονα και αναπνευστική ανεπάρκεια που κατέληξε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Σωτηρία» στις 06:00 σήμερα το πρωί.



Με τον θάνατό του ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 154 στην Ελλάδα.

Το βράδυ της Τρίτης είχε αφήσει την τελευταία της πνοή 88χρονη που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «ΝΙΜΤΣ» έχοντας και αυτή υποκείμενα νοσήματα.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, χθες το απόγευμα, από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, Σωτήρη Τσιόδρα, επιβεβαιώθηκαν 18 νέα κρούσματα κορονοϊού. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.744.

Το 56% των προσβληθέντων είναι άνδρες, ενώ από το σύνολο των κρουσμάτων 603 ασθενείς σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό και 1.378 σχετίζονται με ήδη γνωστό κρούσμα.

Παράλληλα, 88 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στη χώρα μας πάνω από 106.054 κλινικά δείγματα.