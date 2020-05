Κόσμος

Κατέρρευσαν τα φράγματα, βυθίστηκε η πόλη (εικόνες)

Κοσμογονικές πλημμύρες στην πόλη τα φράγματα της οποίας έσπασαν από τις βροχές και τους ανέμους.

Οι αρχές της κομητείας Μίντλαντ στην πολιτεία Μίσιγκαν (βορειοανατολικά) ανακοίνωσαν χθες Τρίτη ότι δύο φράγματα κατέρρευσαν εξαιτίας θύελλας και σφοδρών βροχοπτώσεων στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες και προέτρεψαν τους κατοίκους γύρω από αυτά να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αμέσως.

«Το φράγμα Ίντενβιλ και το φράγμα Σάνφορντ κατέρρευσαν. Οι κάτοικοι της Ίντενβιλ και της Σάνφορντ πρέπει να απομακρυνθούν αμέσως» από τις εστίες τους, αναφέρει ανακοίνωση των αρχών της κομητείας.

Στην πολιτεία Μίσιγκαν σημειώνονταν τις τελευταίες ημέρες σφοδρές βροχοπτώσεις, γεγονός που ήγειρε φόβους πως φράγματα θα κατέρρεαν, ενώ πυροδότησε πολλές προειδοποιήσεις για πλημμύρες σε όλη την πολιτεία.

Οι αρχές συνέστησαν στους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε περιοχές με όσο μεγαλύτερο υψόμετρο είναι δυνατόν κι όσο πιο μακριά γίνεται από τον ποταμό Τιταμπαουάσι.

Σύμφωνα με την αμερικανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (National Weather Service, NWS), οι ποταμοί Τιταμπαουάσι, στην κομητεία Μίντλαντ, και Ράιφλ, κοντά στο Στέρλινγκ, όδευαν να προκαλέσουν εκτεταμένες πλημμύρες. Η NWS εξέδωσε επίσης έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πλημμυρών στις περιοχές όπου προβλέπεται να καταλήξουν νερά από τα φράγματα που κατέρρευσαν.