Παναγιωτόπουλος: Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πανταχού παρούσες

Μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε ο Υπουργός Άμυνας από την Κάρπαθο με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης για τον σμηναγό Κωνσταντίνο Ηλιάκη.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πανταχού παρούσες, εξασφαλίζοντας τα σύνορα της χώρας διεμήνυσε ο ΥΕΘΑ Ν. Παναγιωτόπουλος με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στην Κάρπαθο για τον σμηναγό Κωνσταντίνο Ηλιάκη, ο οποίος έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.

"Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν και δεν επιτρέπουν και δεν ανέχονται την αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων από κανέναν", διεμήνυσε από την Κάρπαθο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος στην ομιλία του, με αφορμή τις εκδηλώσεις Τιμής και Μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στο νησί για τον ήρωα σμηναγό Κωνσταντίνου Ηλιάκη, ο οποίος έπεσε κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στις 23 Ιουλίου 2006 όταν κατά την αναγνώριση σχηματισμού τουρκικών αεροσκαφών, τα οποία είχαν εισέλθει στο ελληνικό FIR χωρίς άδεια, ένα από τα τουρκικά αεροσκάφη κατά παράβαση των διεθνών κανόνων ασφαλείας, εκτέλεσε επικίνδυνο ελιγμό και προσέκρουσε στο αεροσκάφος του, προκαλώντας την πτώση του και το θανάσιμο τραυματισμό του.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πανταχού παρούσες, εξασφαλίζοντας τα σύνορα της χώρας, ενώ παράλληλα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να καλύψουν βασικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών σε καιρό ειρήνης», πρόσθεσε.

«Ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης αποτελεί πρότυπο ηρωισμού και λεβεντιάς. Υπηρέτησε αξίες και ιδανικά σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, έχοντας βαθιά χαραγμένη μέσα του την αγάπη για την Πατρίδα. Δική μας υποχρέωση είναι να μην επιτρέπουμε οι θυσίες των ανθρώπων μας, που έπεσαν στο καθήκον, να πάνε χαμένες, να ξεχαστούν. Οι θυσίες αυτές πρέπει να λειτουργούν ενισχυτικά και να ενδυναμώνουν τη θέληση μας για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων» παρατήρησε.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στη μονάδα του ήρωα σμηναγού την 115 Πτέρυγα Μάχης στα Χανιά όπου «στα αποδυτήρια, όπου αλλάζουν οι Ιπτάμενοι, υπάρχει μία κενή θέση: Δεν αλλάζει ποτέ κανένας εκεί. Είναι ένα μνημείο, διαφορετικό, απλό αλλά πανίσχυρο στην «καρδιά» πραγματικά της Μονάδας που είχε τον Κωνσταντίνο Ηλιάκη στις τάξεις της, στα Χανιά, την 115 Πτέρυγα Μάχης. Είναι επίσης η απόδειξη ότι η Πολεμική Αεροπορία και οι Ένοπλες Δυνάμεις ξέρουν να θυμούνται και να τιμούν αυτούς τους ανθρώπους, ιδίως αυτούς που έπεσαν στο καθήκον. Είναι επίσης η υπενθύμιση ότι ο αγώνας αυτός για την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της πατρίδας μας είναι και διαρκής και επικίνδυνος και κάποιες φορές και μοιραίος. Είναι επίσης το ίχνος αυτών των στελεχών, ιδίως των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας που καθημερινά σκεπάζουν προστατευτικά με τα φτερά τους το Αιγαίο, αυτές εδώ τις θάλασσες, αυτά εδώ τα νησιά, αυτόν εδώ τον τόπο, σε μια αναμέτρηση όχι μόνο με την επιβουλή, κάθε επιβουλής, το ξέρουν αυτοί, αλλά πολλές φορές και με τα όρια των αντοχών ανθρώπου και μηχανής.

Και είναι τελικά και η πεποίθηση ότι ο Κωνσταντίνος Ηλιάκης είναι άλλος ένας Ήρωας, σαν όλους αυτούς που «πότισαν» το δέντρο της ελευθερίας της Ελλάδας με το αίμα τους, όπως «ποτίζεται» με αίμα Ηρώων κάθε δέντρο ελευθερίας, όπως είπε κάποιος σοφός και ότι αυτή τη θυσία δεν την ξεχνάμε, αλλά δε πρέπει και να την ξεχάσουμε γιατί, αν την ξεχάσουμε, θα ξεχάσουμε ποιοι είμαστε και γιατί είμαστε ελεύθεροι.

Ας μην ξεχάσουμε λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να φανούμε απλά αντάξιοι της θυσίας του Κωνσταντίνου Ηλιάκη», κατέληξε.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος επισήμανε ότι ο σμηναγός Κωνσταντίνος Ηλιάκης "πιστός στον όρκο που είχε δώσει, εκτέλεσε την αποστολή του, στέλνοντας για ακόμη μία φορά το ηχηρό μήνυμα ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν την αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων σε κανέναν.

Η θυσία του, όπως και η θυσία όλων των στελεχών που χάθηκαν σε καιρό ειρήνης, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους, είναι το βαρύ τίμημα που πληρώνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις και οι οικογένειες τους, πλην όμως αποτελεί σαφές μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση της πίστης, της αφοσίωσης και της αγάπης των στελεχών αυτών για την Πατρίδα".

Παράλληλα διαβεβαίωσε ολόκληρη την Ελλάδα, «ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι και θα παραμείνουν εγγυήτριες της ανεξαρτησίας μας και της εδαφικής μας ακεραιότητας, με το προσωπικό τους έτοιμο να βαδίσει στην οδό της τιμής και του χρέους, με σκοπό τη συντριβή του επιβουλέα που θα κάνει το μοιραίο λάθος να τις υποτιμήσει».

«Με τη σημερινή σεμνή τελετή αποδίδουμε τιμές σε ακόμη έναν Αξιωματικό που πρόσθεσε με το αίμα του τη δική του σελίδα στην ένδοξη ελληνική ιστορία. Για να αποκτήσει όμως η θυσία του Κώστα Ηλιάκη ακόμη μεγαλύτερη αξία, είναι υποχρέωση μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά, άοκνα και μη φειδόμενοι κόπου, χρόνου και προσπαθειών για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ανεξαρτησίας της Χώρας», κατέληξε.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο που έχει ανεγερθεί στο λιμάνι του νησιού, ενώ κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων ζεύγος αεροσκαφών F-16 της 115 Πτέρυγας Μάχης πετούσε σε χαμηλό ύψος, αποτίοντας φόρο τιμής στη μνήμη του Ήρωα. σμηναγού.

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας συνόδευαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και ο Αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Γεώργιος Μπλιούμης. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης οι βουλευτές Δωδεκανήσων της Ν.Δ. Ιωάννης Παππάς και Βασίλειος Υψηλάντης, η έπαρχος Καρπάθου και ηρωϊκής νήσου Κάσου Καλλιόπη Νικολαΐδου, ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Καρπάθου και Κάσου κ.κ. Αμβρόσιος, ο αδερφός του εκλιπόντος Φίλιππος Ηλιάκης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης με επικεφαλής τον αντιδήμαρχο Καρπάθου. Ιωάννη Λυριστή.